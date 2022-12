Se billederne: Så flot er biograf efter kæmpe ombygning

AALBORG:Den er næsten ikke til at kende, når man kommer op for enden af trappen. Væk er det lyse, kolde 00’er-interiør, og den lidt kringelkroede kiosk, og i stedet er der nu lounge-interiør i Gatsby-stil, en mere overskuelig kiosk og en ny bar med både drinks, vin og baristakaffe.

- Jeg er vild med den måde, vi har fået fordelingsgangen lavet på. Det var enormt koldt før. Men med de her gulvtæpper og det nye lys har vi med få midler fået det til at se lækkert ud. Foto: Claus Søndberg

Kun trappen, der laves efter nytår, mangler en opdatering, ellers er den store renovering af Nordisk Films biograf i Kennedy Arkaden færdig efter knap et halvt års arbejde. Og tilbage står en både stolt og glad biografchef, der nu kan byde gæsterne inden for i de nye rammer.

- Jeg er stolt over processen, og jeg er stolt over resultatet, fortæller biografchefen Jan Ringtved, der sammen med kollegerne hjalp med de sidste detaljer, inden kiosk- og foyer-området stod endeligt færdig onsdag eftermiddag – lige inden den store tilstrømning af gæster, der skulle se den nye Avatar-film.

Trods den store opdatering, er det skam stadig muligt at købe både popcorn slik og sodavand i biografen. Foto: Claus Søndberg

Det var ellers ikke givet på forhånd, at Jan og håndværkerne ville kunne nå at blive klar til premieren på den store Hollywood-film 14. december. Oprindeligt lød tidsplanen nemlig, at gæsterne skulle kunne nyde de nye omgivelser 15. december, og midt i november gik der ild i en popcorn-maskine, så gæster måtte evakueres og luften renses røg.

- Processen har været voldsomt hård for alle, men hold nu op, det samarbejdet, der har været, har været godt. Vi har ikke kunne gøre noget ved, at der er nogle ting, der har været forsinket hen ad vejen. Men alligevel har vi nået deadline. Det er jeg sgu ret stolt af.

Ud over den nye bar og de nye lounge-møbler er der hængt flere gardiner op for at dæmpe belysningen fra de store vinduer ud mod J. F. Kennedys Plads. Der skal være en mere hyggelig stemning. Foto: Claus Søndberg

Handler om mere end film

Ud over den nye bar og de nye lounge-møbler er der hængt flere gardiner op for at dæmpe belysningen fra de store vinduer ud mod J. F. Kennedys Plads. Der skal være en mere hyggelig stemning, forklarer biografchefen.

Tidligere i år blev samtlige stole i alle sale også erstattet med elektriske lænestole med mere plads, så nu har biografen faktisk kun plads til halvt så mange som tidligere.

Alle sale blev i løbet af sommeren og efteråret opgraderet med nye, elektriske lænestole. Arkivfoto: Torben Hansen

De mange, større opgraderinger skal til sammen højne oplevelsen rundt om selve filmen.

- Jeg har en idé om, at en biograftur ikke kun er en film. En biograftur er et socialt arrangement, hvor du mødes med venner eller med familie, og så skal du egentlig føle tryghed, glæde og hygge med det samme. Du skal have følelsen af; ”okay, nu forstår jeg bedre, hvorfor jeg betaler for det her.”

Foto: Claus Søndberg

- Da jeg var ved at samle nogle reoler, var der nogle børn, der næsten ikke kunne være i sig selv i over at skulle i biografen. Så kunne jeg huske; gud, sådan havde jeg det også som barn. Den følelse kunne jeg godt tænke mig at overføre til de voksne. Det er det, synes jeg, vi gør her.