Endelig vendte sommeren tilbage til Hjørring: Revy i topform

Det frække i 1951 var ”Ugens rapport”. I 2021 er det et halvt kilo oksekød, der skal langes over disken med forsigtighed.

Sådan er der meget flyvende, plat og festlig aktualitet på spil, når Hjørring Revyen højst velkomment vender tilbage i Vendsyssel Teaters dejlige teaterrum og udforsker vores coronaramte og turbulente samtid. Nu er revyen faldet til i de nye omgivelser efter et par lidt overagerede tilløb i 2018 og 2019.

Henrik Baloo Andersen er på plads svævende over løjerne på scenegulvet med sit uforlignelige swingende udtryk, revyernes musikalske og medrivende kronjuvel. Hvor er det saligt at lægge øre til, når Preben Kristensen og Trine Gadeberg åbner for et overrumplende udkig til operaens verden i den fejende flotte ”Ægteskabsopera” til tekst af Niels Hausgaard. Man skal til Hjørring for at opleve sådan en omgang kildrende kitsch i en revy.

Foto: Bente Poder

Alle medvirkende er i topform. Preben Kristensen har dæmpet sin showmasterrolle og givet den et forfinet udtryk, som henrykkede publikum i den virtuose sketch ”Klar tale”, hvor alt det kaudervælske i samtidens politikerlingo bliver jongleret helt til vejrs.

Troels Malling og Kasper le Fevre brillerer i flere af de i alt 26 numre, og Trine Gadeberg tager til sidst alle stikkene hjem med sin revybedrift af en rolle, Pelle, der afrunder revyen, en femårig lysende surrealist med ubestikkelig sans for realiteterne. En skikkelse, der er skabt af Kasper le Fevre og levendegjort af Trine Gadeberg.

Foto: Kim Dahl Hansen

Revygenren har sine udfordringer, og med 26 numre undgår Hjørring Revyen ikke helt det stedvis udmattende. Den underholder dog storartet, og de mange, der har købt billet til den totalt udsolgte forestilling, kan roligt glæde sig.

Endelig vendte sommeren tilbage til Hjørring!

Foto: Bente Poder

