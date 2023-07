Energisk pop på en lidt for bunden opgave

KONCERT

Aqua

Til deres dages ende - og sikkert længe, længe efter - vil Aqua blive husket (og hyldet) for dunderhittet fra april 1997, "Barbie Girl", der med ét skød Lene Nystrøm, Søren Rasted og de andre op i milliardklassen, væltede hitlisterne og fik betydning for det danske nationalprodukt!

Og netop "Barbie Girl" har da også af helt indlysende grunde - her ganske få dage efter en af mange års mest omtalte film - fået en særdeles fremskudt placering i Aquas nyeste show på Grøn Koncert. Først som et lidt underspillet drilleri fra Renés Difs side som en slags ekstra puls under "My Oh My" - og så omsider henimod slutningen for fuld hammer. Med et ekstra syng-med-forløb til sidst, komplet med mulighed for også at hoppe med - og blive overdænget med lyserøde og lilla serpentinere og babyblå konfetti...

På sin plads fra en meget stor, Barbie-kulørt ghettoblaster - der viste sig at være et keyboard - var en af hovedkræfterne i Aqua, Søren Rasted. Foto: Lars Pauli

Og så kunne "Barbie Girl" endda godt have fået endnu mere.

Men Aqua har sat sig på en lidt for bunden opgave.

For under ikke bare "Barbie Girl", men næsten også alle andre kendte hits i showet - blandt andre "Cartoon Heroes", "Back to the 80's" og "Around the World" - er det tilsyneladende umådeligt vigtigt for Aqua at vise de gamle videoudgaver på bagskærmen. Og at spille og synge om kap med dem.

Lene Nystrøm har bevaret sin næsten ekstremt lyse stemme fra Aquas storhedstid - og forlod flere gange scenen for at komme tættere på publikum på de første rækker. Foto: Lars Pauli

Det giver måske nok showet en høj energi - men i virkeligheden ikke ret meget mere, end der ligger i videoerne.

I få tilfælde er sangere og musikere en lille bitte smule foran eller lidt bagefter videoudgaverne - men som regel rammer bandet plet, og et lidt for langt stykke ad vejen ender showet derfor med at blive en videoforestilling, bare med lidt mere markante vokaler (der tydeligt får lidt hjælp fra medbragte, optagede stemmer). Men dog båret af højt humør og smittende sang- og spilleglæde.

Knap en time tog det Aqua at få publikum igennem en halv snes af Aquas største hits. Fra "Cartoon Heroes" til "Dr. Jones" til sidst. Foto: Lars Pauli

Til især René Difs ros skal det fremhæves, at han om nogen virkelig anstrenger sig for at holde humøret oppe - han er meget opmærksom på, hvis publikum står og keder sig, så bliver de sat til at klappe eller hoppe eller svaje med armene (eller holde den ene pegefinger i vejret fremover, hver eneste gang de hører et Aqua-nummer...), og til ære for "Aalleren", som han kalder byen, bunder han på et tidspunkt en fadøl direkte ud i ansigtet uden nødvendigvis at ramme munden, inden han sparker det tømte bæger ud fra scenen.

- Hva' såååå, Aaalleren...?! Især René Dif gjorde, hvad han kunne for at holde energien og humøret oppe hos publikum. Foto: Lars Pauli

Næste gang kunne det være spændende at følge Aqua helt på egne præmisser. Med lige så høj energi, lige så meget oppe på sange- og spilleglæde, men uden at være bundet op af sjove, men distraherende videoindspilninger. Og gerne med bedre og mindre mudret, mørkt rumlende lyd.

Aqua på Grøn Koncert i Nørresundby søndag efterniddag.



Lene Nystrøm trådte frem i fuld figur på scenen - og på den kendte, gamle videofilm til sangene på bagvæggen. Foto: Lars Pauli

