Eneste sted i Nordjylland: Gratis underholdning fra øverste hylde fredag aften

HJØRRING:Fredag aften klokken 18 kan man gratis opleve ”Opera i det Fri” med Det Kgl. Teater i Sct. Knuds Kilde i Hjørring.

Publikum kan se frem til de allerstørste hits fra Bizets Carmen, Mozarts fantastiske arier og ensembler i Così fan tutte og meget mere. Kulturformidler og tidligere radiovært Katrine Nyland Sørensen vil som konferencier guide publikum gennem de mange musikalske hits.

- Opera i det fri er en helt unik mulighed for at komme tæt på nogle af Danmarks største operastjerner i flotte, naturskønne omgivelser under sommersolen - både hvis man er garvet operagænger, eller hvis man ønsker at stifte bekendtskab med opera for første gang, lyder det fra Hjørring Teater, der er med-arrangør.

Vejrudsigten lover noget nær perfekt vejr til begivenheden, der kun finder sted seks steder i landet - Hjørring er første plet på landkortet 5. august i rækken af optrædener og eneste sted i Nordjylland.

Koncerten er gratis og uden forudgående bestilling af billetter.

Man medbringer selv tæpper samt mad eller andet, man vil nyde under koncerterne.