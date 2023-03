Er du klar til Zambassa? Walter vil blæse sin hjemegn et stykke

MORS:Vi skal 45 år tilbage i tiden. En musikalsk latin-bølge trak et elektrisk jazzet spor gennem Danmark med importerede brasilianske og cubanske rytmer. De københavnske grupper Nana Banana og Buki Yamaz med Kasper Winding og brødrene Nordsø førte an, men Mors ville også være med.

I Nykøbing hed bandet Zambassa. Det vakte en vis opsigt i 1978 med debut-albummet "Mørkristet" med en åben kaffesæk med påskriften "Bønder spiller latin" som coverbillede. Syv musikere spillede fejende bossa'er, følsomme samba'er og andre egne kompositioner inspireret af sange fra de varme lande. Mest instrumentalt, men gruppen havde fået selveste Lis Sørensen til at lægge stemme til et par vokalnumre på pladen.

Det vil nok overraske de fleste, at Zambassa er her endnu. Og måske på vej til Mors.

- Vi satser på, at vi kan samles i Danmark i efteråret med vores brasilianske sangerinde og cubanske sanger og give nogle koncerter. Gerne på Mors. For mig vil det være en stor glæde, hvis vi kunne komme til at spille på min gamle hjemegn. Zambassa er blevet mit band, for jeg er den eneste tilbageværende fra det oprindelige orkester, fortæller 69-årige Walter Steffen Nielsen, der spiller tværfløjte og komponerer en del af gruppens musik.

Tiden blev en anden

Zambassa forsøgte sig med en mere poleret og funky stil på lp nummer to fra 1980, der meget passende hed "Forandring". Gruppen havde fået fast sangerinde i skikkelse af Birte Stokkebæk, men pladen slog ikke an. Jazzrocken var havnet i en bølgedal.

- Tiden var løbet fra os. Vi blev kaldt jazz-fimser, og vi gik hver til sit efter den plade. Men i 90'erne kom der en ny bølge af brasiliansk musik anført af blandt andre sangeren Milton Nascimento. I 1998-2000 boede jeg i Cuba. Min force havde været det brasilianske, men så fik jeg Cuba ind under huden, blandt andet fordi jeg var gift med en cubaner i nogle år. Jeg begyndte at jamme med musikere i Havana. Det kunne være på et værtshus, hvor jeg tog fløjten frem og begyndte at istemme "The Girl From Ipanema" eller en anden standardmelodi. Jeg tog desuden masser af timer i fløjtespil hos en dygtig fløjtenist derovre, siger Walter Nielsen.

Walter Nielsen vil gerne på landevejen med sit aktuelle Zambassa. Privat foto

Tilbage til Ian Anderson

Han beskriver den cubanske måde at spille tværfløjte på som mere pågående end den brasilianske.

- Fløjterne spiller drønhårdt oppe i de høje oktaver, som mange ikke behersker ordentligt. Jeg kan godt lide fede riffs og skarphed. Jeg var oprindeligt meget inspireret af Jethro Tull's Ian Anderson, der nærmest hvæser ind i fløjten, men i latin-perioden blev mit forbillede Aske Bentzon fra Buki Yamaz, som spiller mere rent. Nu er det så med den cubanske stil som om, jeg er vendt tilbage til Anderson igen, siger Walter Nielsen.

Han bor i dag alene i Sønderborg, som han har familiære relationer til. Men opvæksten var i Glyngøre, efter at hans far var blevet fiskerikontrollør, og Walter Nielsen tog studentereksamen fra Morsø Gymnasium. Senere påbegyndte han læreruddannelsen i Skive, og den blev afsluttet på Blaagaard Seminarium i København. Walter blev folkeskolelærer, selvfølgelig blandt andet i musik, og de sidste mange år frem til efterlønnen i 2013 virkede han på Vesterbro Ny Skole.

Han fik for nogle år siden de øvrige oprindelige Zambassa-musikeres tilladelse til at føre navnet videre i bandsammenhæng. De talte blandt andre Anders Nordentoft, klassisk komponist og dengang også medlem af gruppen Day of May, og hvis far var organist i Nykøbing Kirke. Og tv-producenten Kaare Sand, medindehaver af Pipeline Production.

Brasilianske Taís

- Vi barsler med en plade med tekster skiftende mellem spansk og portugisisk. Jeg har komponeret gennem årene, og vi har nyarrangeret nogle af Zambasssas oprindelige numre foruden nogle, som vi udsendte i 2013. Og så er der kommet nyt til, blandt andet gennem vores cubaner og vores brasilianske sangerinde Taís Helena Pinho. Hun studerer på det, der svarer til det rytmiske konservatorium i Danmark, siger Walter Steffen Nielsen.

Og det specielle er, at Walter og cubaneren og danskerne i Zambassa hidtil aldrig har mødt Taís. Hun indspillede sin vokal i et studie i Sāo Paolo, hvor hun bor. Lyt og se hende her, hvor fløjten betjenes af Walter og mundharpen af Mathias Heise: