Et horror-sagn. Eller bare historien om en (ikke helt) almindelig familie?

TEATER:En familie, bestående af en mor og hendes mange døtre. Det er hovedpersonerne i "Folkesagn - Tag dig i agt for trolden", afgangsforestillingen for eleverne på Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst, der havde premiere søndag.

Familien bor ude i skoven, og her hører de til. De tilhører træerne, mørket, stilheden og stenene, som døtrene poetisk erklærer i forestillingens åbningsscene. Men familien må flygte fra skoven, fordi den står i flammer. Og de har måttet efterlade Hedvig, den yngste af de ni døtre.

Men hvad er det sket med Hedvig? Lever hun, eller er hun blevet offer for den kæmpestore trold, der hersker i skoven? Eller er hun blevet troldens forbundsfælle?

Andrea Mark Jepsen i rollen som babyen Hedvig, der er blevet efterladt i skoven. Foto: Jamal Mekdad

Den slags spørgsmål bliver langt hen ad vejen stående ubesvaret i forestillingen, der beskrives som et "horror-sagn". Og sådan må det nok også være, når man bevæger sig i underverdenens tusmørkelys.

Men vi bliver klar over, at familien med de mange døtre er en del af denne underverden. Det er elverfolk, vi har med at gøre - folk, som nok ligner mennesker, men som har hul i ryggen og som er uden et bankende hjerte i brystet.

Det er også en fattige folk, som har måttet nærme sig menneskenes verden for at få noget at spise. Pigerne skaffer sig boller, rosiner og andre fornødenheder ved at indsmigre sig hos en mandlig medarbejder i et Fakta-supermarked.

I den forstand kunne det være en almindelig, omend børnerig, familie fra den menneskelige verden, manuskriptforfatteren Alexandra Moltke Johansen skildrer med "Folkesagn". En familie, der bare ved skæbnens ugunst er havnet på kanten af samfundet og må bruge tvivlsomme metoder til at skaffe brød på bordet. Og selv om døtrene i fysisk forstand er hjerteløse, udviser de i hvert fald stor hjertelighed over for hinanden. Herunder over for den af deres søskende, der har mistet hørelsen.

Elverpigen Adrianna (Mia Lodahl Carlsen) danser med en medarbejder fra Fakta (Magnus Wind Pedersen). Foto: Jamal Mekdad

Det er jo nok et generelt kendetegn for eventyr og folkesagn - at selv om de foregår langt ude i skoven og har nogle af underverdenens beboere som hovedpersoner, så kunne de i virkeligheden handle om dig og mig.

I alle tilfælde er det dog en grum og til tider blodig historie, talentakademiet denne gang fortæller i deres afgangsforestilling. En historie, der rummer glimt af humor og optimisme, men som forbliver dyster i sin grundtone.

Det er også en historie, hvis handling ikke er nem at afkode i alle detaljer. Men det kan man ikke bebrejde holdet fra Limfjordsteatrets talentakademi, som energisk og med indlevelse gestalter den hårdt ramte familie. Det sker i og omkring en stor køjeseng, der er det centrale element i forestillingens scenografi.

"Folkesagn - Tag dig i agt for trolden", der er instrueret af Asger Kjær, spiller efter søndagens premiere også på Limfjordsteatret i Nykøbing onsdag, torsdag og fredag aften. Samt lørdag eftermiddag, hvor der bagefter er dimission for de 10 talentelever.