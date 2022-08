Et "kærligt og kritisk" værk om SMK. Og en inspiration til den nye filial i Thy

KUNSTMUSEUM:Et kærligt og kritisk portræt af Danmarks nationalgalleri, Statens Museum for Kunst (SMK).

Sådan beskrives videoværket "Kunstmuseet", skabt af billedkunstnerne Kirsten Astrup og Maria Bordorff - på bestilling fra netop SMK.

Efter at den 37 minutter lange film, som kunstnerne selv kalder en filmkabaret, har været vist på SMK i København, er den her i sommer en del af programmet i den filial, som museet har etableret på Doverodde Købmandsgård i Thy.

Og senest har man kunnet se værket på Kulturmødet Mors, hvor direktøren for SMK, Mikkel Bogh, fredag mødtes med de to kunstnere til en samtale om "Kunstmuseet".

Filmen indledes med at en aldrende vagt på SMK hejser Danneborg over kunstmuseet, mens man i de følgende scener blandt andet ser en mødregruppe, der besøger museet, men vist aldrig når længere end til museumscafeen.

Og Poul Nesgaard, tidligere filmskolerektor og før det skaber af børne-tv for Danmarks Radio, læser højt af ris og ros, som tidligere tiders gæster på SMK har skrevet om museet. Med kommentarer fra to borebille-dukker, der er et par gennemgående figurer i videoen.

Vi oplever også at en karet, læsset med en stor, uformelig figur, bliver transporteret ind på museet. Ud af denne figur springer Maria Bodorff - og bryder ud i sang.

- Vi prøver at portrættere museet - i en tid, hvor vi synes museet begynde at stille spørgsmål til sin plads og betydning i samfundet. Og det er en spændende tid, synes vi, fortæller Maria Bodorff.

En trojansk hest

Filmen rummer ifølge hende både kritik, "og noget, som kunne kaldes en lille kærlighedserklæring til museet", Hvad det sidste angår peger hun på den store figur på kareten:

- Vi kalder det en trojansk hest. Vi kan godt lide ideen om, at nogen bare tager noget ind, uden at være sikker på, hvad det er, eller hvad det skal. Det er jo sådan, museet arbejder med kunsten. Det er vores hyldest til museet - at vi har en statsejet institution, som tager alle mulige ting ind, som vi er nødt til at diskutere, tage frem og kigge på, og spørge, hvad det er, siger Maria Bodorff.

Omvendt er mødregruppen, der aldrig når længere end til cafeen og toiletterne, en kritik af, om museet faktisk har den betydning, som det bliver tillagt.

Der er inspiration at hente i en film som "Kunstmuseet", når SMK skal bygge en ny filial i Thy, påpeger direktør Mikkel Bogh. Arkivfoto

Trods kritikken holder Mikkel Bogh meget af "Kunstmuseet":

- Det er jo ikke en historie om SMK, som den vi fortæller i vores egne præsentationsfilm - de film, der ligger på nettet, og som vi bruger til at markedsøre os selv med. I "Kunstmuseet" kommer vi ned i nogle mere mørke hjørner af museet. Men vi kommer også så at sige op og ser museet ovenfra, siger han.

Ikke bare et mausoleum

I alle tilfælde er der inspiration at hente i kunstnerduoens værk, også i forhold til det helt nye museum, som SMK er i færd med at bygge op i Thy:

- De spørgsmål, som "Kunstmuseet" stiller til os, handler meget om, hvordan vi gør os vedkommende og relevante for den verden, vi lever i. Hvordan åbner vi os, så vi ikke bare bliver et mausoleum for kunst, men bliver en levende institution, hvor brugerne i stigende grad bliver medvirkende snarere end tilskuere til vores show, siger han.

- SMK Thy handler langt hen ad vejen om at skabe et sted i samarbejde med brugerne og med miljøet i Thy. Og når jeg ser Astrup og Bordorffs film, bliver jeg bestyrket i, at det er det rigtige, siger Mikkel Bogh.

SMK etablerede allerede for nogle år siden filialen på Doverodde Købmandsgård. Her kan der vises bl. a. videoværker som "Kunstmuseet", men indtil videre ikke mere håndgribelige værker fra SMK's samlinger. Det må afvente den ombygning af købmandsgårdens pakhus, som skal skabe den nødvendige sikkerhed og de rigtige klimamæssige forhold.

SMK har fået penge fra A. P. Møller Fonden og fra Thisted Kommune, og ifølge tidsplanen skal projektet stå færdigt i 2024.

Men som alle andre bygherrer må SMK nu forholde sig til de stigende priser og udfordringer med levering af byggematerialer.

- Vi regner på det. Men det er endnu for tidligt at sige konkret, om tidsplanen eller budgettet holder, siger Mikkel Bogh.