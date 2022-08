Landsdækkende medie går ind i lukningen af nordjysk museum, men de misser en stor pointe

KOMMENTAR:Det er skønt at se, at truslen om lukning af Frederikshavn Kunstmuseum har fundet vej helt ind i Dagbladet Informations spalter. Først i en god artikel 20. juli af Informations journalist Rebekka Bundgaard, der går kritisk til kulturudvalgsformanden om, hvorfor man freder et stadion, hvor ingen kommer, og i stedet slagter et museum ved at fjerne 75 procent af støtten.

Artiklen følges op af en leder af samme journalist, der kritiserer kommunen for at tænke kortsigtet og kalder hele sagen opsigtsvækkende og foruroligende.

Hun har fuldstændig ret - det ser mærkeligt ud at lukke en institution, som en stor del af kommunens kulturudvalg aldrig har besøgt, og uden at udvalget tidligere har givet udtryk for utilfredshed. Og det er dårligt for adgangen til kultur. Men hun misser desværre det større perspektiv, som Informations læsere også bør få med.

Rebekka Bundgaard skriver, at ”havde man i København besluttet at trække 75 procent af støtten til Statens Museum for Kunst uden et forudgående besøg og dialog med museet, ville det være blevet en enorm skandalesag. Men fordi kommunalbestyrelsen undskylder sig med at være fritidspolitikere, der skal sammenligne »æbler og bananer«, når de prioriterer mellem forskellige kulturområder, bliver den potentielle lukning af Frederikshavns eneste kunstmuseum bagatelliseret”.

Hmm … Hvem er det, der blander æbler og bananer her? Statens Museum for Kunst er jo netop ikke finansieret af Københavns Kommune, men er et statsligt museum under Kulturministeriet – faktisk kan en stor del af museerne i og omkring København betragtes som statslige, hvis man betragter deres budgetter og ser på, hvem der i praksis reelt er betalt af staten. Dermed behøver Københavns borgere og politikere slet ikke at forholde sig til, hvad museerne koster eller frygte, at støtten pludselig trækkes - eller at det er lokalpolitikere, der skal foretage den vurdering.

Faktum er, at Frederikshavns Kunstmuseum ikke modtager en rød reje fra staten.

Frederikshavn Kunstmuseum udstiller samtidskunst og huser Nordeuropas største ekslibrissamling. Derudover tilbyder det en række kunstforløb for kommunens borgere, særligt børn og unge. Her en installation af Hedvig Poulsen. Foto: Frederikshavn Kunstmuseum

”Der er noget galt med de kommunale processer, når et udvalg med et snuptag kan træffe så drastisk en beslutning, der i høj grad kommer til at påvirke byens dannelsesmuligheder og kulturelle liv fremover”, skriver en forarget Rebekka Bundgaard, der siger, at forløbet udstiller det faktum, at kulturen ikke har samme vilkår i provinsen som i de store byer.

Det har hun ret i - sagen viser med al tydelighed kulturens skrøbelighed i provinsen, når en kommune med et snuptag kan fjerne støtten.

Men hendes argument er mangelfuldt, for der er en virkelighed i provinsen, som Information øjensynligt ikke kender til - en der rækker ud over ”fritidspolitikere”, der bagatelliserer kultur. En virkelighed, hvor statsstøtten til kultur ikke når ud, og hvor kommuner kompenserer ved selv at betale, så også deres børn og unge kan dyrke de samme kunstneriske interesser som deres jævnaldrende i de store byer.

Dette er en ret vigtig årsag til, at spørgsmålet om at lukke et museum ned i en kommune som Frederikshavn overhovedet kan komme på tale - netop at ansvaret for kulturen i provinsen i store træk er lagt i hænderne på kommuner, hvoraf nogle ligger ned. Og et interessant nationalt aspekt er: Ser vi frem til flere af den slags hårde nedskæringer på kultur fremover i takt med, at flere kommuner kommer under pres?

Er Information forarget over en lukning af Frederikshavn Kunstmuseum, er der masser af andre skandalesager indenfor kultur i provinsen at tage fat på, hvis mediets journalister løfter blikket - kulturinstitutioner kæmper hver dag. De kunne fx skrive om Aalborg Teater - en af Danmarks landsdelsscener, hvor skuespillere dækker vinduerne til med kostumer om vinteren for at holde varmen. Eller Skagens Kunstmuseer, hvor vigtige værker af store danske kunstnere risikerer at gå til på grund af manglende penge til at betale for vedligehold.

Det er ikke fordi, at de respektive kommuner ikke støtter disse institutioner, at de har det svært. Det er fordi, at staten ikke gør!

Faktisk ville det være en gamechanger for kulturen i provinsen, hvis Information og andre landsdækkende medier ville komme på banen og skabe det ramaskrig på provinsteatre- og museers vegne, som Rebekka Bundgaard efterlyser i Frederikshavn. Forhåbentlig er Informations artikel og leder om Frederikshavn Kunstmuseum startskuddet.