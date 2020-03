Få godnathistorier, kunst og koncerter direkte ind i stuen - Her er din corona kulturguide

Er de arrangementer, du havde købt billet til, blevet aflyst, og sukker du efter nye input, så knap en øl op i aften eller sæt kaffe over og tænd for skærmen.

Nordjyske kunstnere og kulturinstitutioner har lagt sig i selen for at give dig oplevelser derhjemme. Her får du et overblik.

Komponist og sangskriver Kristina Holgersen har sat musik til Leonora Christina Skovs' roman 'Den, der lever stille’. Hør hende synge et uddrag af romanen op på Kulturmødets Facebookside.

Kulturmødet Mors

Kan du ikke vente til årets kulturmøde, kan du allerede nu få en forsmag på en række af de kunstnerne, du kan møde der i år.

En af dem er komponist og sangskriver Kristina Holgersen, der har sat musik til Leonora Christina Skovs bestseller roman Den, der lever stille. Du kan også tage til minikoncert med Tanja Zapolski - en af Danmarks førende unge klassiske pianister, og flere kunstnere kommer til løbende - det hele på Kulturmødet Mors Facebookside.

Fra mandag 23. marts og frem kan du hver aften få læst højt af Ib Michael. Foto: Gyldendal/Isak Hoffmeyer.

Få læst godnathistorie af Ib Michael

Denne anbefaling er ikke nordjysk, men der er intet så beroligende som højtlæsning, og fra mandag 23. marts kan du få Ib Michaels sprøde stemme ind i din stue, når han læser højt fra Henrik Pontoppidans klassiker Isbjørnen. Bag arrangementet står Gyldendal, der står bag de populære arrangementer i Klareboderne i København, hvor læsere og forfattere kan mødes. Der lægges hver aften kl. 20.30 et nyt kapitel ind her.

Musikkollektivet Fjordlyd. På søndag 29. marts kl. 20 kan du opleve Christian Høgh spille live via streaming. Privatfoto

Tag til elektronisk koncert

Er du til elektronisk musik, skal du til hjemmekoncert med det nystiftede elektroniske musikkollektiv Fjordlyd, der har base i Aalborg. De næste to uger livestreamer de en række koncerter med blandt andre Vibeke Falden og Fishi. Hold dig opdateret - og hør de tidligere koncerter på deres Twitch kanal.

Grænser din interesse sig til det nørdede, kan du samme sted kl. 14 hver dag lære, hvordan man laver tracks fra bunden.

Vil du tættere på nordjyllands unge jazzmusikere, kan du følge nogle af dem på Jazz9tus Instagram, der inviterer forskellige musikere til at overtage den en dag af gangen. Det har indtil nu medført minikoncerter, personlige klip fra hverdagen og hyggelige madopskrifter. Her musiker Erik Michaelsen

Tag til fernisering på Galleri Wolfsen

Traditionen tro holder Galleri Wolfsen påskeudstilling, og i år har de slået sig sammen med Camilla West om en solo. Camilla West arbejder med farvefladerne i landskabet og udforsker nuet. En solnedgang, en skygge - der vandrer over landskabet, lys i mørket eller årstidens farver.

Ved siden af dette har galleriet sammensat en gruppeudstilling.

Du kan tage med til fernisering hjemmefra via live-stream på deres Facebook kl. 13 - 14 på fredag 27. marts.

Her kan du også se livevideoer, hvor de dykker ned i kunsthistoriske tendenser og trends.

Kom tæt på Kunstens historie, imens den holder lukket.

Kunsten Podcast: Kindpenis og kjøvenhavneri

"Det blev af mange anset som noget kjøvenhavneri med sådan et stort, dyrt marmormuseum med underlig, moderne – endda pornografisk – kunst i arbejderbyen Aalborg. Men ildsjæle gjorde det alligevel til en realitet".

Sådan lyder Kunstens præsentationen af deres podcast, der fortæller historien om Aaltos smukke kunstmuseum, der blev startskuddet til Aalborg som kulturby. Medvirkende er blandt andet Gitte Ørskou, kunstner Marianne Trenskow og tidligere museumsinspektør Aase Bak. Anne Kejser er vært.

Der er også guide til sjove projekter for børn og kreative sjæle. Det samme tilbyder Utzon Center, der guider til byggeprojekter for børn - inspireret af naturens former.

Få overblik over den nordjyske musikscene

Vil du benytte lejligheden på at spore dig ind på, hvad der lige nu rører sig på den nordjyske musikscene, skal du lytte til de nye spillelister sammensat af KORMA, det nye kompetencecenter for musikere i Nordjylland.

Også de arbejder på få en livestream af minikoncerter op at køre.

Giv gerne et tip, hvis du kender til andre online kulturevents i Nordjylland, vi opdaterer artiklen løbende.