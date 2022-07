Fællessang og fremragende stemning: Alive Festival er i gang for fuld musik

THISTED:Solen skinner over festivals-pladsen i Christiansgave, masser af mennesker stimler sammen foran den store scene og bandet Efterklang er på vej til at gå på scenen. Stemningen nærmer sig det elektriske, og det virker til, at hele pladsen er spændte og glade for endelig at være tilbage.

Efter ikke at have kunnet holde Alive Festival, er man nu tilbage med den store fest i Thisted, hvor der over tre dage festes og hygges i Christiansgave og andre steder i Thy, for som noget nyt i år er der arrangeret endnu flere arrangementer rundt om selve festivalen.

Alive Festival 2022

Festivalen startede allerede torsdag formiddag med frigivelsen af den nye Alive-øl på Thisted Bryghus, og på pladsen er første event den store fællessang, der sparker festlighederne i gang for alvor.

Hygge, hygge og hygge

Rundt omkring på festivals-pladsen summer der af den helt rette stemning. Folk er glade og griner, og det virker da også til, at de fleste har glædet sig til tre dages hygge i skoven.

Birgitte Ringgaard Diget er helt klar til sin første oplevelse med Alive Festival. Foto: Mads Kappel Thøgersen

- Jeg kommer fra København, men har så hørt om det fra en ven, og altså, her er jo bare helt vildt hyggeligt, siger Birgitte Ringgaard Diget, der er på Alive for første gang, og glæder sig til både musikken og hele festivals-oplevelsen.

Klientellet, der på denne torsdag har hoppet i "festivalstøjet", er meget blandet. Som med de fleste andre festivaller er der masser af unge mennesker, men det lidt ældre publikum har bestemt også indfundet sig til Alive.

To af dem er Leif Munk og Kent Petersen, der er på motorcykeltur.

Vennerne Leif Munk og Kent Petersen skal kun være på Alive én enkelt dag, men de to er bestemt meget positivt overraskede over den gode festivals-oplevelse. Foto: Mads Kappel Thøgersen

- Vi ville bare gerne ud og opleve noget, og så er vi bare så positivt overraskede over, hvor hyggeligt her er, siger de to motorcyklister, der denne sene eftermiddag har skiftet motorcyklerne ud med en solbestrålet græsplet og en kold øl.

Efterklang skabte genklang blandt publikum

Som det første band fik danske Efterklang lov til at indtage den store scene i skoven, og det gjorde de til stor begejstring blandt publikum. Med deres elektroniske lyd, der bevæger sig fra det mere rolige til det meget energiske, fik de både skabt en hygge-og feststemning fra festivalens start.

Efterklang

Efter deres åbningskoncert var der stor glæde at spore blandt bandets medlemmer.

- Der var så meget musikglæde blandt publikum, og det var nærmest som at komme "hjem", selvom det er rigtigt mange år siden, vi har været i Thy, siger bandet efter deres energifyldte koncert.

Alive Festival løber fra 28.-30. juli, med både musik, kunst og udflugter.