Fængende toner fra de himmerlandske skove

Elektronisk musik

Band Ane: ”Anish Musix”

Langt ude i skoven vest for Terndrup bor en musiker, som ikke kan beskyldes for at følge midterstriberne på populærmusikkens motorvej.

Ane Østergaard, der som musiker benytter alias’et Band Ane, sværger til den instrumentale elektroniske musik og afskærer dermed sig selv fra det store mainstream-publikum af musikforbrugere.

Til gengæld er hun blandt fans og kendere af netop elektronisk musik anerkendt for sine meditative lydflader, og allerede i 2007 modtog hun for sit debutalbum både en Steppeulvpris som årets håb og en Danish DJ Award som årets talent.

Stemningsfuldt lydunivers

Band Ane har skabt - og bygger hele tiden videre på - en både eksperimenterende og genkendelig musikalsk verden. Har man én gang lagt øren til Band Anes stemningsfulde lydunivers, aner man en rød tråd gennem hendes efterhånden mangeårige karriere, hvilket bakkes op af titlerne på hendes til dato fem udgivelser, alle navngivet i variationer af hendes selvvalgte varedeklaration ”Anish Music”.

Som nævnt er musikkens eksperimenterende og meditativ men på samme tid iørefaldende og inviterende. Ind imellem grænsende til det monotone med sine mange repetitioner, men har man tid og ro til fordybelse, gemmer der sig små finurlige oplevelser under overfladen - ofte skabt af organiske hverdagslyde, som, når de bliver kørt igennem laptop’en, kommer ud som sælsomme og altid nyskabende brikker. Der også viser sig at passe med mere genkendelige elementer: En støvet saxofon i nummeret ”Delicate Memories” eller vokalfragmenter i ”Midnight Angel”.

Musikalsk isbjerg

Og det er netop sådan, Band Anes musik skal opleves. Som et isbjerg, hvor det, der stikker op over overfladen, kun udgør 10 procent af den samlede masse.

At dykke under overfladen kræver noget af lytteren, men giver man sig tid og ro til flere gennemlytninger, er der nyt at hente. Hver gang.

”Anish Musix” er et godt sted at starte, hvis man ikke har de store erfaringer med elektronisk musik. Musikken er ikke svært tilgængelig. Langt fra. Pladen indeholder 12 numre, der alle har popsangs-længde fra under to til max fem minutter. Og selvom det ikke er traditionelle popsange med A- og B-stykker, så er musikken melodiøs på sin egen drømmende måde.