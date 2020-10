Færdige af grin: Ude efter uspiseligt slik i bagedysten

KØBENHAVN:Tredje gang blev ikke lykkens gang for Wissam Bouqasri. Det blev til tre ture i teltet for den 32-årige københavner med de marokkanske rødder, der lørdag aften måtte forlade "Den store bagedyst" som den anden i kagekonkurrencen.

- Det er selvfølgelig mega-ærgerligt, men ærligt, så er jeg stolt af mig selv, selv om noget af det mislykkedes, siger hun med et grin.

- Det har været en sjov oplevelse, og jeg ville gøre det igen, lyder det fra Wissam Bouqasri, som i skrivende stund meget apropos er i gang med at bage derhjemme.

I lørdagens udgave af "Den store bagedyst" var der søde sager i børnehøjde på programmet. Allerede i første udfordring kom Wissam Bouqasri i problemer, da hun skulle kreere to slags fredagsslik.

Hun lavede burgere og pomfritter ud af vingummier og skumfiduser, men de blev mildest talt noget slatne og smattede i det.

Det var faktisk helt umuligt for de to rutinerede dommere, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, at smage på vingummi-burgerne, der var endt som en regulær grød.

- Vi var helt færdige af grin, dommerne og jeg. Vi kunne slet ikke holde til det, siger Wissam Bouqasri og fortsætter:

- De andre var overraskede over min reaktion og syntes, det var super sejt, at jeg håndterede det på den måde. Men der var jo ikke noget at gøre ved det. Man skal ramme temperaturerne meget nøjagtigt, når man laver vingummi, og det gjorde jeg ikke.

- Da vi i sin tid fik at vide, at vi skulle lave slik, tænkte jeg også bare: "Oh my Lord! Nej, nej, nej, nej, nej!". Der er mange undskyldninger. I bund og grund er det bare dårligt held. Tit i teltet handler det også meget om held - uden at lyde for voodoo-agtig, siger hun og griner.

Lidt bedre gik det i den sidste udfordring, mesterværket, hvor deltagerne kastede sig ud i Halloween-kager, som foruden dommerne også blev bedømt af udklædte gæstedommere i børnehøjde.

Wissam Bouqasri høstede ros for sin idé om at lave Sally fra Tim Burtons animationsfilm "The Nightmare Before Christmas" i kage og for sine smage i den, men det var ikke nok til at sikre hende en plads videre i kagekonkurrencen.

- Jeg er stolt af overhovedet at komme med i programmet, for der var rekordmange ansøgere i år, og at de har valgt mig, fordi jeg er dygtig. Men der sker bare nogle ting i det telt. Det gør der altså. Selv om man har forberedt sig hjemmefra, kan alt ske, siger hun og uddyber:

- Man skal arbejde på tid, det har jeg ikke prøvet før, og så skal man præstere på kamera, der er tilrettelæggere, der stiller spørgsmål undervejs, og man skal kunne give af sig selv, samtidig med at man bager.

Selv om hun var ærgerlig over at ryge ud, har hun nydt at kunne bage, lige hvad hun havde lyst til, uden tidspres og nogen rammer. Det var faktisk det første, hun gjorde, da hun kom hjem, for det var et intenst forløb, fortæller Wissam Bouqasri, der til daglig er farmaceut, gift og mor til to.

- Det involverer ikke kun en selv, det involverer mange andre, når man er med i bagedysten, fordi man bruger rigtig meget tid på det. Ens omgivelser skal også være med på den, for børnene skal stadig hentes og bringes, og der skal stadig laves aftensmad og så videre.

Man har brug for ekstra hænder, for man bliver helt bims i låget af at tænke kager og nye teknikker, siger Wissam Bouqasri.

Mens Wissam Bouqasri røg ud af kagekonkurrencen, fik 19-årige Caroline Fischer Rigelsen mesterbagertitlen.

"Den store bagedyst" sendes lørdag klokken 20 på DR1 og kan også ses på DRTV, og i næste afsnit skal deltagerne selv ud i den danske natur og plukke deres egne ingredienser.

/ritzau/