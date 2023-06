Fantazztisk guitarrock - og en smule fællessang

KONCERT

Dizzy Mizz Lizzy

- Godt holdt ud...!

Sådan råber Tim Christensen ud over de 5000 tilskuere, efter at han og bandet har slæbt dem igennem samtlige fire dele af den både ret hårde og meget smukke "Amelia"-suite, der på cd nærmer sig de 20 minutter - og som bestemt ikke er kortere live.

Dizzy lægger hårdt ud med "The Ricochet" - men publikum bliver også belønnet med et par syng-med-fuldtræffere som "Love Is A Loser's Game" og til sidst "Silverflame". Foto: Torben Hansen

For Tim Christensen skal da lige nå forbi et par ekstra finurligheder i sit hektiske og udtryksfulde guitarspil. Og trommeslageren Søren Friis skal også have plads til at vise, at han er blandt de mest opfindsomme og bestemt ikke altid lige forudsigelige inden for knaldhård dansk heavyrock, og så går tiden jo. Med noget særdeles godt.

Lige efter "Amelia" bliver publikum belønnet med en ægte syng-med-råbasker, "Love Is A Loser's Game", der som altid går rent ind.

Til Skovrock i Skovdalen viser Dizzy Mizz Lizzy endnu engang, at bandet har bred, folkelig appel. Foto: Torben Hansen

Det samme gør - som kun få andre - ekstranummeret, hvor det lyder, som om langt de fleste af de 5000 tilstedeværende skråler med:

"Say my name, silverflame, take control. Of my heart, of my mind, of my soul"...

Egentlig er Dizzy Mizz Lizzy en lidt pudsig størrelse.

Tim Christensen har af helt indlysende grunde fat i et ret bredt publikum - også selv om vinduet faktisk kun engang imellem bliver slået op, så tilskuerne kan tage mere aktivt del i løjerne med netop højlydt fællessang.

Yderst få kan skabe så massive mængder af kvalificeret heavyrock-"larm" som trioen Dizzy Lizz Lizzy, her bassisten Martin Nielsen. Foto: Torben Hansen

Ellers forventes man mest af alt at stå og nyde og tage ind og lade sig rive med - først og fremmest af den ene kaskade efter den anden af Tim Christensens benhårde, sprælske og virkeligt fingerferme guitarspil. Og af trioens næsten overnaturligt tætte samspil, hvor lyden af guitar, bas og trommer hugger til på nøjagtigt samme tid igen og igen og igen. Som heftige, målrettede bombenedslag midt i de ret melodiske numre, der gemmer sig inde bag al hårdheden.

Stemningen fejlede ikke noget blandt de 5000 tilskuere i en udsolgt og tætpakket Skovdal. Foto: Torben Hansen

At det går hårdt for sig - i løbet af en koncert, der i lydstyrke konstant ligger tæt på de 100 db - står for alvor klart henimod slutningen på "67 Seas In Your Eyes", hvor Tim Christensens guitarspil bliver så spruttende heftigt på kanten til det arrige og uforsonlige, at han næsten kun mangler at sætte ild til instrumentet (hvis han altså kunne nænne det). Tal lige om et orkester, der kan piske en stemning op hos sig selv!

Søren Friis på plads bag trommer - parat til at yde sin del af Dizzy Mizz Lizzys meget tætte samspil, hvor deres hårde hug fungerer som bombenedslag i musikken. Foto: Torben Hansen

Alene for håndværket - for nydelsen ved at følge en flok musikere virkeligt mestre det, de har valgt at kaste sig ud i, ned i hver en detalje - er det værd at gå til koncert med Dizzy Mizz Lizzy.

Ove Nørhave

on@dnmh.dk

Dizzy Mizz Lizzy til Skovrock i Skovdalen i Aalborg lørdag aften.

Her og der blev der plads til lidt fællessang - men ellers var det først sidst Dizzy Mizz Lizzys egen aften med en opvisning i, hvordan et band kan piske en stemning op hos sig selv. Foto: Torben Hansen

DEM SPILLEDE DE:



The Ricochet.

In the Blood.

I Would If I Could But I Can't.

Glory.

Made To Believe.

The Middle.

Amelia - part 1: Nothing They Do They Do For You.

Amelia - part 2: The Path of Least Existence.

Amelia - part 3: Lights Out.

Amelia - part 4: All Saints Are Sinners.

Love Is A Loser's Game.

11:07 P.M.

Rotator.

67 Seas In Your Eyes.

Ekstra:

Silverflame.