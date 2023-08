Fast gæst ved Kulturmødet: - Jeg møder dem, jeg ellers mailer til

- Jeg er ude at møde nogle af dem, jeg ellers mailer til.

Det fortæller Søren Kristensen, der er daglig leder ved KORMA, Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg, og lige nu gæst på Kulturmødet Mors. Det er i år fjerde gang, han deltager i det store kulturevent.

- For mig handler det mest om at pleje mit netværk. Det er helt centralt for mig, fastslår han og tilføjer:

- Derfor har jeg heller ikke på forhånd lagt mig fast på, hvad jeg skal i løbet af dagen. Jeg kender festivalen så godt, at jeg ved, at man ikke kan lægge et fast program. Man møder hele tiden nogen, man snakker med.

- Når det er så tæt på, så skal man da herover, synes Louise Hove Sørensen og Dorte Toft Pedersen, Thisted. Foto: Bo Lehm

For Dorte Toft Pedersen og Louise Hove Sørensen, begge fra Thisted, handler det heller ikke kun om at opleve de mange kulturtilbud og samtaler, når de torsdag bruger dagen på at tage til Kulturmødet i nabokommunen. De driver bureauet Toft & Hove Kommunikation, og en del af aktørerne på Kulturmødet er nogle, som de to også har en arbejdsmæssig relation til.

- Der er noget netværk i det, fastslår de.

Men derudover nyder de også bare stemningen i byen.

- Jeg synes, at når det er så tæt på, så skal man da herover. Men jeg tror, at der er mange fra Thy, der stadig ikke er opmærksomme på det, siger Louise Hove Sørensen.

- For mig er kultur en ny verden, og så er Kulturmødet et godt sted at komme, siger Henrik Pagh Mortensen, medlem af kultur- og fritidsudvalget i Holstebro Kommune. Foto: Bo Lehm

Henrik Pagh Mortensen, kommunalpolitiker i Holstebro Kommune og medlem af kultur- og fritidsudvalget, fortæller, at han er taget til Kulturmødet for simpelthen at blive klogere på kultur, meget bredt.

- Jeg er meget en foreningsmand inden for idrætten, og for mig er kultur en ny verden. Derfor er Kulturmødet et rigtig godt sted at komme. Det har været spændende for mig at opleve, hvor meget kultur betyder for folk, siger han.

Ingerlis Madsen, Ulla Lundberg og Ida Schwartz, alle fra Odense, betegner sig selv som storforbrugere af kultur. De er på Kulturmødet første gang i år, men det bliver ikke den sidste gang, fastslår de. Foto: Bo Lehm

Storforbrugere af kultur vil tre kvinder fra Odense til gengæld gerne betegne sig selv som. I år har de booket Airbnb i Thisted og vil opleve Kulturmødet for første gang.

- Jeg har tidligere været til Folkemødet på Bornholm, men det her er det fedeste, siger Ulla Lundberg begejstret. Hun uddyber:

- Det er både området her ved Limfjorden og selve programmet med kunst, litteratur og unge.

Maya Josephine Jensen rejste fra Birmingham tidligt torsdag morgen for at nå frem til Kulturmødet, hvor hun følges rundt med barndomskammeraten Lasse Boel Freudendahl, Aarhus. Begge er vokset op på Mors. Foto: Bo Lehm

Et par unge, forhenværende morsingboer, Maya Josephine Jensen og Lasse Boel Freudendahl, mødes hvert år på Kulturmødet. Den begivenhed vil de ikke gå glip af, og så kan de meget praktisk overnatte hjemme hos deres forældre.

- Det er den eneste gang om året, jeg kommer hjem til Mors, fastslår Maya Josephine Jensen, der nu bor i Birmingham.