Fem grunde til, at du skal se 4. sæson af Minkavlerne

For godt og vel et år siden - da sæson 3 af Minkavlerne lige var startet - gav jeg her på sitet udtryk for, at jeg glædede mig til en sæson 4, som for...

1 Niels Hausgaard!

Foto: Per Arnesen/TV 2

Selvom Hausgaard tilsyneladende har mindre skærmtid i denne sæson, end han har haft det tidligere, er han stadig seriens ubetingede stjerne. Og han nagler rollen som den vrangvillige og selvretfærdige minkfarmer-patriark. Han er 100 procent overbevisende og 100 procent Hausgaard-humoristisk i hvert et sekund, han er på skærmen.

En lille detalje med at han bliver ved med at logge på netbanken for at se, om erstatningspenge er kommet, burde egentlig ikke være så skæg. Men det bliver det. Først og fremmest fordi det er så utrolig troværdigt en ting for Niller at gøre. Suppleret med den uudtalte bevidsthed om, at lige præcis den sagsbehandling kommer til at tage både måneder og år.

Bodil Jørgensens knivskarpe og knastørre bodega-mutter følger tæt efter. Hun er sjov hele tiden - men mest i de små hurtige ping pong-replikskift.

Jonas Mogensen og Kasper Gross fungerer i rollerne som henholdsvis enfoldige Allan og ubehjælpsomme Martin.

Martin har været mest interessant de foregående sæsoner, fordi man kunne heppe på ham, når han kæmpede med moralen og for det meste stræbte efter at gøre det rigtige, selvom det næsten aldrig lykkedes.

Men når han altid fejler, når han aldrig har held med sine foretagender, bliver det som et lotteri med ene nitter. Så gider man ikke blive ved med at heppe.

Med Allan er det lidt den omvendte situation. Rollen har ikke udviklet sig synderligt. Han er sjov, fordi han er dorsk og dum og egentlig ligeglad med det meste. Men mødet med Tulle prikker til ham, giver ham en smule selvbevidsthed og udsigten til, at man faktisk kan begynde at engagere sig i både ham og hans udvikling.

2 Glimtvis knivskarp satire

Foto: Per Arnesen/TV 2

Seriens største styrker har i de første tre sæsoner ligget i det troværdige setup og troværdige roller - troværdigt spillet. Selvfølgelig er både rollerne og handlingen overdrevet og forvrænget. Det ligger i genren. Men det fungerer, fordi vi aner det genkendelige bag det karikerede.

De ubehjælpsomme landbetjente, lokal-tv-stationens livereporter, lokale tværinger, der hellere end gerne render med sladder, men aldrig vil stå ved det.

Og så er der nogle scener og replikker, der både gnistrer og sprudler.

Som scenen, hvor Martin og Allan under tvang skal undskylde til Niller. Der er både højspændt drama, der er troværdigt latterlig selvhøjtidelighed, og så er der replikskifter som denne:

Martin: - Jeg har ofret alt for den her minkfarm. Jeg var over 30 år, før jeg fik min første kæreste.

Niller: - Ja, det har da ikke noget med minkfarmen at gøre.

Allan: - Det’ fordi, du er grim.

Martin: - Hold da kæft. Du har sgu da heller ikke nogen kæreste.

Allan: - Jeg er sgu da også grim.

Martin: - Mor! Vi er da ikke grimme, vel?

Gerda: - I er lige præcis sådan, som Vorherre synes, I skulle være.

Det er guld! Desværre ligger guldet spredt godt på en pløjemark af tøhø'er og postulerede frække ord, som ærligt talt ikke burde kunne chokere nogen i 2023.

Jojo, det er da sjov nok, når Mick Øgendahl udtaler vindrue-sorterne riesling og pinot som grisling og peanut. Men så heller ikke mere.

Og ja, det kan da godt tænkes som sjovt, at Uffe Rørbæks menigshedsrådsformand udtaler tonen f hævet en halv tone som “fisser”. Men vi skal nok en 30-40 år tilbage i tiden, hvis den replik skulle have kant.

3 Det plejer at blive bedre i anden halvdel

Foto: Per Arnesen/TV 2

Både anden og tredje sæson var karakteristiske ved, at sidste halvdel var gennemført sjovere, end den første.

Jeg tror, det kan hænge sammen med, at der i manuskriptet kastes så mange bolde op i luften i starten af sæsonen, at de kommer til at konkurrere mod hinanden.

Forviklingskomedien som genre kan sagtens være sjov. Og det gøres der så rigeligt brug af i “Minkavlerne”. Men forviklingerne her står ikke bare i kø, men vikler sig ind og ud af hinanden, så de hver især tager spændingen ud af de andre.

Der er balladen med festen. Der er balladen med de ulovlige mink, med parringen, med partybussen, med Helmer, med Tulle og Allan, med Mie og Martin og den vigende sædkvalitet, med Jakob og Maria og ekskæresten og Fødevarestyrelsens sagsbehandling og så naturligvis den millionerstatning, som måske venter i horisonten.

Det bliver alt for meget oven i hinanden. Og skal man trække lærdom fra de forrige sæsoner, bliver det bedst, når der kommer has på nogle af de mange bolde i luften og løse handlingstråde.

Så sandsynligheden taler for, at det bliver sjovere.

4 Dialekterne sidder lige i skabet

Foto: Per Arnesen/TV 2

Jeg har rost “Minkfarmerne” mange gange for den ukarakteristisk troværdige brug af dialekter.

Det er sjældent set - ja, eller retteligen hørt - i dansk tv-drama, at serier, der skulle forestille at foregå i Nordjylland (eller Vest- eller Sønderjylland for den sags skyld), rammer så konsekvent rent på dialekterne.

Selv en serie som “Badehotellet” har ofte skudt skævt på den konto og ladet lokale tale med flyvske bud på teaterjysk med vendinger og betoninger høstet bredt fra hist og her i hovedlandet.

Umiddelbart står “Norskov” som den danske tv-serie, der ellers kommer tættest på. Men “Minkavlerne” har konsekvent leveret overbevisende dialekter.

Selv Morten Brovn, som jeg personligt hidtil kun har hørt tale teaterskolet rigsdansk, overrasker med en lokal dialekt lige i skabet i en lillebitte rolle som receptionist på det fiktive “Brønderslev Hotel”. Nu er han jo faktisk født i Brønderslev, så det er måske alligevel ikke så overraskende.

Men det bidrager til det samlede billede af, at holdet bag serien har helt og aldeles styr på den del.

5 Grundlæggende sjov

Foto: Per Arnesen/TV 2

Et sidste argument i denne omgang for at se med på “Minkavlerne” er, at det bare mestendels er sjovt.

Grundpræmissen om bøhlændingenes forviklinger er sjov. Langt de fleste af rollerne er grundlæggende sjove. Mange af replikkerne er sjove. Og en del af handlingsforgreningerne er sjove.

Oven i det hele kom så corona, den statsligt kommanderede minkaflivning og de efterfølgende giganterstatninger - potentielt komedieguld, som serieskaberne på ingen måde havde kunnet forudse, da de skabte serien.

Der er også aspekter, der er knap så sjove.

Den Senseo-drikkende pernittengryn Svenning er brugt meget, meget mere, end hans ret tynde rolle kan retfærdiggøre. Og lægens utilstedeligt poetiske fremhævelse af Mies underliv er givetvis også tænkt til at være sjovere, end det faktisk er.

Balladen med, at vi alle pludselig under nedlukningen skulle lære at holde møder over computeren, har da bestemt noget komisk potentiale. Men det er også som om, det kommer nogle år for sent. Vi HAR grinet af folks tåbeligheder over Zoom og Teams. Det bliver ikke ved med at være sjovt.

Det håber jeg til gengæld, serien bliver ved med at være ... foreløbigt i fire afsnit endnu.

4. sæson af "Minkavlerne" kan ses på TV 2 Echo hver mandag - og på TV 2 Play, hvorfra de foregående sæsoner kan streames.