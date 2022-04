Fest: Frivilligheden kom i centrum

Jammerbugt Kommune havde indbudt alle foreningsbestyrelser til en aften, hvor deres vedholdende og ikke mindst vigtige indsats i det frivillige foreningsliv blev værdsat med en hyggelig aften med inspiration og en stor tak for indsatsen fra Borgmester Mogens Christen Gade (V).

- Det var en stor fornøjelse at byde velkommen til en aften, hvor vi kunne vise, hvor værdsat de frivillige foreningsbestyrelsers hårde og vigtige arbejde er. Vores ildsjæle gør forskellen, og arrangementets fremmøde viser at engagementet og lysten til at gøre forskellen lever i bedste velgående, og det skal vi være stolte af, skriver Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse.

Inden tilmeldingsfristens udløb stod det klart, at arrangementet måtte rykkes fra multisalen til selve hallen i Brovst. Den opgave klarede Sport- og Kulturcenter Brovst heldigvis nemt, som dermed husede aftenens arrangement med god mad og drikke til 400 mennesker.

Til ”Bestyrelsens Aften” deltog 131 forskellige foreninger, hvor over halvdelen alene var folkeoplysende foreninger som idrætsforeninger, spejdere og korps, aftenskoler med mere.

- Det er imponerende, at så mange folkeoplysende foreninger har prioriteret en inspirationsaften i en tid hvor foreningsdrift, kontingentbetalinger, holdoprettelser og generalforsamlinger fylder i kalenderen. Det engagement skal vi i Folkeoplysningsudvalget have fokus på at understøtte så godt vi kan, siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Bøje Holmsgaard Lundtoft (V).

Med Bestyrelsens Aften blev frivilligheden hyldet og tilført inspiration udefra. Aftenens program bød på oplæg fra Thy Cablepark, hvor én af pointerne var at det lange seje træk betaler sig. Også Jammerbugt Kommunes foreningsudviklingskonsulent René Melvad Jørgensen kunne i sit oplæg inspirere de deltagende foreninger til, hvordan de gode historier kan være med til at rekruttere flere frivillige.

- Med den store indsats som vores frivillige ildsjæle og bestyrelsesmedlemmer ligger i deres lokale foreninger er der ingen tvivl om, at vi har utrolig mange gode historier at fortælle om et generelt alsidigt fritids- og foreningsliv, siger Helle Bak Andreasen (V), formand for kultur, fritids- og landdistriktsudvalget, der også rundede aftenen af med en stor tak for foreningernes vedholdende arbejde.

Aftenens sidste oplæg var med tidligere håndboldspiller og initiativtager til LykkeLiga, Rikke Nielsen. Med sit oplæg fyldte hun hallen med latter og smil. Under Rikke Nielsens inspirerende, livsbekræftende og humoristiske oplæg om fortalte hun om, hvordan LykkeLigas succes blev til på en rejse med op- og nedture. Det blev taget imod med store klapsalver af aftenens 400 deltagere.