Festival droppes i sidste øjeblik: En klar besked i december havde ændret alt

Med forbud imod udskænkning efter kl. 22, krav om nedlukning kl. 23 og siddende koncerter bliver det også i år umuligt at afvikle vinterfestivalen Northern Winter Beat.

Den udmelding lyder fra festivalen, der skulle have været afviklet 27. til 29. januar i Aalborg med 30 kunstnere fra ind- og udland. Forude venter nu et underskud og et stort arbejde med at aflyse og afregne over for leverandører og kunstnere, hvoraf flere har taget flere år at få aftaler med.

- Det er stærkt kritisabelt, at modellen for genåbning af kulturlivet igen i år skal være en sidste øjebliks-beslutning. Jeg er med på, at man gerne vil se smittetallene an, men man har jo kunnet læse skriften på væggen i et stykke tid. For os havde det gjort en stor forskel at få klar besked allerede i slut-december, siger festivalarrangør Mads Mulvad, der påpeger, at spørgsmålet om en plan for genåbning næppe kan komme bag på regeringen.

Nogle koncerter ville godt kunne have været afviklet for et siddende publikum, men mange kunstnere egner sig ikke til det, og samlet ville siddende koncerter have betydet plads til for få. Her Anna von Hausswolff på Northern Winter Beat 2019. Arkivfoto: Lars Pauli.

- Regeringen får det til at lyde, som om at man nu går ud og hjælper kulturlivet, men for spillestederne gør en forøgelse af kapaciteten ikke det store, når der er tale om siddepladser, og den sene udmelding vidner om en basal mangel på viden om, at det ikke bare er en vare, vi langer over hylden, men programmer og events, der tager lang tid at lave. Hele tilgangen viser desværre, at kultur fortsat ikke er et prioriteret område på Christiansborg, siger Mads Mulvad.

Northern Winter Beat har lige så mange gæster fra udlandet og resten af Danmark som lokale. Et af årets hovednavne (billedet) skulle have været Ty Segall, som festivalen har brugt år på at få til Aalborg. Andre navne i år var Ghostpoet, Alice Boman og Sean Nicholas Savage.

Han er langt fra den eneste, der har været ude med en kritik af den sene afgørelse omkring genåbning af kulturlivet.

- Det koster 800 millioner kroner om måneden for det danske samfund at være lukket ned, som vi ser nu. Det påvirker også 50.000 jobs i de berørte erhverv, men hvis man åbner kulturlivet, men stadig holder nattelivet lukket, så vil 47.500 personer kunne komme tilbage på arbejde. Så det er mange mennesker, som er berørt og hjemsendt. Det er for dyrt for samfundet at fortsætte på denne måde, sagde Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse 5. januar, hvor han efterlyste en 'end-game'- plan for corona-restriktionerne og betonede, at kulturlivet i høj grad har behov for forudsigelighed - selv med kompensationsordninger for steder, der er "tvangslukkede" bliver der underskud.

Ifølge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ville åbningen være blevet mindre, hvis de skulle have meldt ud allerede for to uger siden, udtalte hun onsdag.

Alle, der har købt billet til Northern Winter Beat, får deres penge refunderet, med mindre de ønsker at bytte til en billet til næste års festival.