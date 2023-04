Festival gentager populære kirkekoncerter: Disse navne kan du opleve i år

THISTED: Trækronerne i Christiansgave byttes for en stund ud med de hvide hvælvinger i Thisted Kirke, når Girls in Airport, Lydmor og Selina Gin udfolder kirkerummet på en helt ny måde under Alive Festival.

- Vi har store forventninger til den helt særlige stemning, der opstår i mødet mellem de tre forskellige navne og kirken som scene, siger Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig hos Alive Festival.

Med de tre offentliggjorte kunstnere er der lagt op til helt unikke koncerter. Girls in Airport er internationalt anerkendt for deres genreudvidende tilgang til indiejazz, som de har spillet for fulde huse i Kina, Brasilien, USA og det meste af Europa – og nu i Thisted Kirke.

Selina Gin viser musikalsk alsidighed og overskud med smagfuld brug af synthesizere og guitarer, når hun skaber sit stemningsfulde, minimalistiske lydbillede.

Lydmors seneste album har høstet store roser blandt anmelderne, og det bliver noget helt særligt, når hendes klaverdrevne melodier fylder kirken.

Gentager successen

Sidste år var første gang, Alive Festival brugte Thisted Kirke som koncertrum. Det var en stor succes, forklarer Nicolai Demuth.

- Vi vil gerne udfordre festivalformatets vante rammer, og det lykkedes utroligt godt i Thisted Kirke, som har et fantastisk kirkerum, hvor lyd og stemning er i særklasse. Derfor er vi også virkelig glade for at præsentere endnu en gruppe spændende navne, der skal give koncert med kirken som scene, siger Nicolai Demuth.

Sidste år kunne folk uden for festivalen købe billet til kirkekoncerterne, men koncerterne var så populære, at alle interesserede ikke fik plads i kirken. Derfor kan man i år kun få adgang med en partout- eller endagsbillet til den pågældende koncertdag.

De tre kirkekoncerter føjer sig til den voksende liste af navne på Alive Festivals program, der desuden tæller Jonah Blacksmith, Ganger, Guldimund, Soleima, Kind mod Kind, Roya, Ghetto Kumbé (COL), Fraads, Barbro, JJ Paulo, Debbie Sings og Takykardia.