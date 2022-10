Festival med personlig dybde: "Jeg har haft masser af sex, men jeg har sjældent elsket med nogen"

AALBORG/FREDERIKSHAVN: Psykisk sygdom som tema kan hurtigt blive noget tungt og klinisk noget, men så snart, vi får sat ansigter på, bliver problematikkerne pludselig nærværende og måske endda nemme at spejle sig i. Det er i hvert fald afsættet på festivalen 'Don’t Fear the Weird', der har som mål at komme ud over statistikken og sætte mennesker på scenen, der er klar til at dele deres historier og erfaringer.

Uanset om du selv er psykisk sårbar, nær pårørende til en, der er, eller bare nysgerrig, er der masser af talks og events at dykke ned i. Her er tre bud på interessante oplevelser.

Kan man date, når man lider af en psykisk lidelse?

"Jeg har haft masser af sex, men jeg har meget sjældent elsket med nogen". Sådan lyder det fra en mand, der tidligere har lidt af stærke depressioner. I talken "!Elsk dig selv og hinanden" fortæller han om at begynde at date sent i livet - med en diagnose i bagagen.

Til talken kan du også møde Rikke Rugholm, der har en bipolar lidelse og ADHD. Hun fortæller om sent i livet at springe ud som lesbisk og om, hvornår man 'smider bomben', når man møder en ny partner.

Og hvordan får man i det hele taget talt med sin partner, hvis sexlysten ændrer sig på grund af tanker eller medicin?

Er du psykisk sårbar kan det hurtig blive endnu sværere, end det allerede er, at finde frem til dine grænser og afstemme behov med den, du er sammen med. Men sådan behøver det ikke være, lover sexolog og sygeplejerske Else O og psykolog Cecilie, der fører os længere ind i de intime dilemmaer og kommer med bud på løsninger sammen med Erik Holm og Rikke Rugholm.

"Elsk dig selv og hinanden" finder sted 10. oktober kl. 12 til 14 i Maskinhallen i Frederikshavn.

Er du nysgerrig omkring temaet, kan du også tage til "Vil du være min kæreste" 12. oktober kl. 19 til 21 på Kaffe Fair i Aalborg, hvor du kan møde to kvinder, der fortæller om at leve i et parforhold med psykisk sygdom.

Får du ikke sovet, kan det gøre et dårligt mentalt helbred værre og omvendt, men der er hjælp at hente. Lyt med 11. oktober.

Vuggeviser til de hvileløse

Søvnløse nætter er gift for psyken. Får vi ikke vores hvile, kan det trigge svære følelser, og for mange er dårlig søvn faktisk et tidligt tegn på psykisk sygdom. Men med lyd og musik er der en del, du selv kan gøre for at hjælpe søvnen på vej.

Så hank op i soveposen og tag med, når sømandspunk-bandet “FAR” og musikterapeut og søvnforsker Helle Nystrup Lund inviterer til musikterapeutisk laboratorium med beroligende livemusik og vuggevisestemning samt fif, råd og vejledning til en god søvn.

Aftenen indebærer ifølge arrangørerne drømmescenografi, beroligende fladud-miljøer og risiko for velvære og akut brug af sovemaske.

"Vuggeviser til de hvileløse" finder sted 11. oktober kl. 18.30 til 20.30 på Hovedbiblioteket.

I et foredrag fortæller tv-læge og sundhedskorrespondent Peter Q. Geisling om den nære sammenhæng mellem psyke og krop.

Den onde spiral - og vejen ud igen

Det er fint, at du har en krop, der fungerer, men du har også et hoved, der skal matche. Hvad sker der egentlig i hovedet, når vi mistrives? Og hvilke kendetegn kan vi holde øje med hos vores pårørende?

Det fortæller TV-lægen og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling om i et foredrag, hvor han opfordrer os til at overskride vores egne barrierer og tale langt mere åbent med hinanden om de ting, vi eller kæmper med, men som ikke kan ses lige så tydeligt som et brækket ben.

Han fortæller også om sammenhængen mellem psyke og krop. Hvordan det er nemmere at holde sig aktiv og spise ordentligt, når man har det godt mentalt - og omvendt. Og hvordan mange ekstra kilo på kroppen i forbindelse med medicin kan påvirke psykisk sårbare ekstra, når de ved, at folk omkring kan se forandringen hos dem fysisk, noget der kan føre til en ond spiral.

"Mental sundhed og livskvalitet" finder sted 13. oktober kl. 19.30 til 21.30 på Frederikshavn Bibliotek.

Udover de nævnte arrangementer kan du i løbet af festivalen også opleve koncerter med Mathilde Falck og Souvenirs m.fl., film, fællessang og fællesvandringer. Alle arrangementer er gratis.