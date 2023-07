Festival slår rekord: Nu er der kun få billetter tilbage

THISTED:Allerede nu kan Alive Festival konstatere, at årets udgave kommer til at slå rekord på billetsalget.

Thy-festivalen melder, at der kun er få partout- og fredagsbilletter, der ikke er blevet solgt i ugen op til festivalen. Efter nogle hårde år med corona, hvor Alive Festival måtte afvikles i en mindre udgave, så kunne festivalen vende tilbage for fuld skrue i 2022, og i år fortsætter den opadgående kurve:

- Det er ret vildt, og det er historisk for os at kunne melde få billetter, allerede inden festivalen er startet, siger sekretariatsleder ved Alive Festival, Iben Stubgaard.

Sekretariatslederen fortæller yderligere, at de hos Alive Festival mærker en god opbakning fra større byer som Aarhus og København, men at de også oplever, at de lokale har fået øjnene op for festivalen.

- Vi er jo meget lokalt funderet, så vi bliver virkelig glade, når vi kan mærke, at der er opbakning. Der er flere lokale navne på i år, fordi Thy har fantastiske musiknavne lige nu, og det skal vi selvfølgelig være med til at fejre, siger Iben Stubgaard.

Lidt for enhver smag

Udover lokale navne som Jonah Blacksmith, Thy Music Collective og Roya, så trækker større musiknavne som Guldimund, Barselona og FRAADS også festivalgæster til fra nær og fjern.

Men selvom det går godt, også med billetsalget, så har Alive Festival ikke ambitioner om at konkurrere med Danmarks største festivaller. Tværtimod forsøger de faktisk at skabe en intim atmosfære og vise nye navne frem, som har brug for den ekstra eksponering:

- Det er vigtigt for os at bakke op om det danske musikvækstlag, og når man kigger på vores musikprogram, vil man opleve, at der er lidt for enhver smag. På Alive Festival behøver man ikke at kende musikken. Man skal bare vide, at vi lover at præsentere noget, som kan levere, fortæller sekretariatslederen.

Alive Festival forventer, at cirka 3.500 festivalgæster vil indtage byparken Christiansgave i Thisted mellem 27. og 29. juli, men du skal altså være hurtig, hvis du skal sikre dig enten en partout- eller fredagsbillet til årets festival.