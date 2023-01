Festival udvider i Nordjylland: "Jeg er vild med stedet - der bliver sikkert også danset på bordene"

NORDJYLLAND:Landet over står februar i jazzens tegn, og Nordjylland byder ind med et langt større program end nogensinde før - fra Skørping til Skagen.

Her kan du både opleve jazz traditionelt, blandet op med hiphop, punk, elektronisk, med bigband og meget mere.

To nationale jazzprofiler og en lokal musiker fortæller her, hvad du ikke må misse.

Eva Frost har siden 2018 været leder af JazzDanmark. Hun er oprindelig fra Thy. Foto: Malthe Ivarsson

Eva Frost: Tag til en eksplosion i Thy - og varm op i Vejlerne

- Kathrine Windfeld er kapelmester, komponist og pianist i sit eget eksplosive bigband. De turnerer i hele verden og har senest været i Brasilien, og alle steder bliver de taget imod med kyshånd. Det er musik for alle sanserne, der rammer dig i enhver sindsstemning, du måtte have på en kold februardag. Det er et storband uden nykker, og 9. februar kan de opleves i Thy, hvor jeg selv stammer fra, på Thisted Musikteater. Hvis man har tid, kunne jeg forestille mig, at en tur ud over Vejlerne med bigbandet i ørene til opvarmning, ville være ret genialt.

- Til seneste Danish Music Awards Jazz lagde Smag på Dig Selv salen ned med deres hårdtslående in-your-face jazz og en vild improviseret samfundsrant. Du får din rebel på, når du hører det band, som kan noget på samme tid hårdt og poetisk. Nogle af medlemmerne stod bag det provokerende initiativ “Freejazz mod Paludan”.

De optræder sammen med Kemaca Kinetic - Aalborgs kronjuvel, der spiller let lyttelig men stadig kompleks musik, der giver stof til eftertanke og bevægelse i kroppen. Og så er jeg vild med, at alt dette foregår på El Mundo i Jomfru Ane Gade 22. februar, hvor du kan skylle musikken ned med både shots og breezers - der bliver sikkert også danset på bordene.

- Med Jens Fisker Trio feat. Olga Amelchenk og Karmen Röivasepp + Dawda Jobarteh og Gunnar Halle får du nogle af Danmarks fineste musikere samlet i - for mig - nye konstellationer. Den lokale Jens Fisker Trio har teamet op med to blændende internationale improvisatører, som vi er så heldige har slået sig ned i Jylland. Det internationale strejf får man også hos duoen med Dawda og Gunnar, som på kora og trompet vil stå for en unik koncert, der vil sætte sig kreative spor i enhver kølig februar-sjæl. De kan opleves 23. februar på Huset i Hasserisgade.

Spillesteder i Nordjylland, hvor du kan opleve vinterjazz Studenterhuset, Aalborg

El Mundo, Aalborg

Vor Frelsers Kirke, Aalborg

Huset i Hasserisgade, Aalborg

Kulturhus Kappelborg, Skagen

Kulturhus Jernbanegade 12, Hjørring

Plantagehuset, Thisted

Thisted Musikteater, Thisted

Musikstationen, Skørping Se hele programmet på jazz.dk/vinterjazz

VIS MERE

Fredrik Lundin er jazzanmelder ved Nordjyske, saxofonist og musiker i Tone of Voice Orchestra, der sidste år vandt DMA Jazz for årets vokaludgivelse. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Fredrik Lundin: Her kan du møde legenden

Jeg ville starte festivalens første dag i Aalborg med at tage på Huset i Hasserisgade til dobbeltkoncert med den danske duo Kaleiido og den tyske trio Toechter. Kaleiidos musik består af ofte længere roligere melodisk/ambiente forløb. Toechter blander strygerklangen og sommetider vokal med blide elektroniske beats og ditto behandling af strygeklangen i en sart-lyrisk, melodisk og til tider næsten ambient musik. Kaleiido er kendt for at alliere sig med gæstemusikere. Der står ikke noget om det i programmet, men man har lov til at håbe på, at de slår sig sammen undervejs.

10. februar ville jeg besøge Kulturhus Kappelborg i Skagen for at lytte til samarbejdet mellem den estiske sanger Karmen Rõivassepp og Aarhus Jazz Orchestra. De har indspillet Rõivassepps musik med komponisten og arrangøren som solist, og albummet udkommer i februar. Skal man dømme ud fra indtil videre offentliggjorte optagelser, er der tale om en melodisk, nordisk klingende jazz med komponistens både estisk-sprogede tekster og ordløse sang i front.

10. februar kan man også tage forbi Studenterhuset i Aalborg og opleve den amerikanske pianist, multiinstrumentalist og improvisationsmusiker Cooper-Moore i duosamarbejde med den danske trommeslager med meget mere Kresten Osgood. 75-årige Cooper-Moore bliver i programmet kaldt en undergrundslegende, og det i sig selv burde jo være grund nok til at møde op. En anden grund er, at det er ret uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske, og man vil altså være vidne til en 100 procent enestående begivenhed.

Den Aalborg-baserede musiker Jonas Dannerbugt er guitarist i Metroscope, der i 2021 var finalister i JazzDanmarks Jazzkonkonkurrencen. I 2019 turnerede de i Japan. Privatfoto

Jonas Dannerbugt: De leverer et brag af en fest!

8. februar kan man opleve et led i koncertrækken ”Ballmann Presents” på El Mundo i Jomfru Ane Gade. Det er anført af den yderst kompetente belgiske trommeslager og bandleder Yannick Ballmann, der har samlet et hold af lokale musikere til at opføre et legendarisk jazzalbum. Der er tidligere blevet opført albums af legender som Coltrane og Hancock, og Ballmanns evner som bandleder sikrer, at kvaliteten som udgangspunkt er høj. Denne aften kan man se frem til ”Four MFs Playin’ Tunes” af Branford Marsalis.

Endnu et must see på El Mundo er når supertrioen Kemaca Kinetic 22. februar spiller sammen med saxofontrioen Smag På Dig Selv. Undertegnede har været til flere koncerter med Kemaca Kinetic, hvor de agerer som backinggruppe for solister, og det er altid et brag af en fest. Kenneth Dahl Knudsen (bas) og Matias Fischer (trommer) er så sammenspillet og velspillende, at de kunne få en gulvsvamp til at lyde af en million. Sæt det sammen med superguitaristen Casper Hejlesens ekvilibristiske stil, og du får Kemaca Kinetic!

Allerede 4. februar spiller den aarhusianske trio Hvalfugl på Jernbanegade 12 i Hjørring. Trioen er i iøjefaldende på flere parametre. Blandt andet ved at være en “trommeløs” trio, bestående af el-guitar, klaver (harmonium) og kontrabas. Meget jazz har et tungt improvisatorisk udtryk, men i denne trio er det mere det kompositoriske, der er i fokus. Vellydende melodier og velstrukturerede kompositioner flyder sammen i et veludviklet lydunivers. Forvent en lille trio med stor lyd.