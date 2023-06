Festival var desperat efter frivillige: I år strømmer hjælpen til

THISTED:Når de første gæster bliver lukket ind på Dyrskuepladsen i Thisted fredag kl. 15, går det officielle startskud til Thy Rock 2023.

Men faktisk har festivalpladsen allerede været omgærdet af hektisk aktivitet i halvanden uge op til det tidspunkt. Som noget nyt har Thy Rock nemlig taget sig ekstra god tid til at komme på plads og sikre, at alt spiller frem mod gæsternes ankomst.

- Vi har haft de frivillige i gang i halvanden uge. Allerede sidste fredag var teltene rejst, og det er også en hel ny måde at lave Thy Rock for os. Der er blevet kørt på med fuld power, fra kl. 7 om morgenen til aften, siger festivalformand Hans Peter "HP" Jarl Madsen.

Som altid har festivalformanden masser af ros til de frivillige, der stiller op og er med til at gøre festivalen mulig:

- Det er gået godt med de frivillige, og dem, vi har haft inde på pladsen indtil videre, de er som skudt ud af en kanon. Vores udfordring har faktisk været at finde opgaver, der kunne holde dem i gang, siger HP.

Sidste år måtte Thy Rock ud med et desperat nødråb, eftersom der - med bare en måned til festivalstart - stadig manglede 600 frivillige. Der var snak om, at Thy Rock potentielt skulle nedskaleres til en endags-begivenhed, hvis ikke flere hænder meldte sig - og de var langt fra den eneste festival, der stod med problemer af den karakter.

Det gik dog alligevel, og det lykkedes at afvikle Thy Rock som vanligt. Men det har fået festivalledelsen til at tage skeen i den anden hånd og gå mere systematisk til værks i arbejdet med at finde frivillige - og det har givet pote:

- Vi er home safe. Onsdag aften tror jeg, vi manglede seks eller syv frivillige, og det har vi aldrig prøvet før. Vi har været godt med, men vi har også haft to piger til at sidde og arbejde meget med det. Der ligger en kæmpe indsats bag, for det kommer ikke af sig selv, siger festivalformanden.

Nu glæder han sig til, at Thy Rock 2023 kan skydes i gang - og det med udsigt til perfekt festivalvejr:

- Vi bliver over 10.000 gæster, og især her den seneste uge har vi solgt rigtig mange billetter. Det kan være, folk har set vejrudsigten, siger HP.