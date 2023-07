Festivals unikke udflugter er populære blandt gæster

DOVERODDE:Alive Festival er ikke kun koncerter, fest og farver. Det er også hygge, samvær, action og afslapning. Det er tydeligt at mærke, hvis man oplever én af festivalens mange udflugter. I år bød de blandt andet på vinsmagning, bryghustur, surf, kunst og picnic.

Turene er arrangeret af Alive Festivals helårsfrivillige. Det vil sige frivillige, der arbejder året rundt på at forberede udflugter uden for festivalpladsen på Christianshave i Thisted.

To af de mange helårsfrivillige var Asta Højberg og Maria Hedegaard, der planlagde og udførte dagens udflugt "Alive Festival x SMK Thy", som er et samarbejde mellem festivalen og Statens Kunst Museum Thy.

- Tanken med navnet "Action-picnic", som det hed sidste år, var meget, at der både skulle være mulighed for at ligge sig på plænen og slappe af, men også det her action med rappelling og kajak, sagde Asta Højberg om udflugten.

Asta Højberg og Maria Hedegaard har blandt andet arrangeret turen "Alive Festival x SMK Thy" ved Doverodde Købmandsgård. Foto: Tobias Nguyen

Sidste år var første gang Alive Festival holdte udflugter, og det var svært at vide, om der var interesse hos gæsterne. Men i år er udflugterne både populære, og nogle er sågar helt udsolgte.

- Nu har vi en meget bedre forståelse af, hvad gæsterne gerne vil have. Vi har lavet et større program og har fået mange flere programpunkter ind. Så spørgsmålet har været: Hvordan kan vi gøre udflugterne endnu federe?, fortalte Maria Hedegaard.

Der blev også lavet snobrød på bålstedet ved dagens udflugt. Foto: Tobias Nguyen

Både Asta Højberg og Maria Hedegaard er fra Thy, men flyttede til København i 2019. Derfor nyder de at komme tilbage til hjemstavnen og til Alive Festival, som de viser stolt frem for deres venner fra hovedstaden.

- Alive Festival er en af de eneste festivaler, der har udflugter, hvor vi ikke bare er på en plads. Vi synes, at der er så meget smukt og sejt, der foregår rundt omkring i Thy, som vi virkelig gerne vil vise frem, sagde Maria Hedegaard.

På dagens udflugt ved Doverodde Købmandsgård var der også fokus på mentalt sundhed. Synth-pop bandet Gents var forbi for at spille meditativt musik for gæsterne på plænen. Foto: Tobias Nguyen

På udflugten "Action Picnic x SMK Thy" ved Doverodde Købmandsgård var der god stemning blandt festivalgæsterne. Her var der aktiviteter som rappelling, kajaktur, bål, musik, maling, volleyball, rundvisning ved Jeppe Hein udstilling og meget meget mere. Ved dagens udflugt var mentalt sundhed også i fokus.

- Vi tænkte her på tredjedagen, hvad er det, gæsterne har brug for? Så vi håbede lidt på at skabe sådan et roligt, meditativt outbreak fra en hektisk festival, fortalte Asta Højberg.

P3-missionen var også forbi til en omgang musikbingo ved Doverodde Købmandsgård. Foto: Tobias Nguyen

Simon i 42 meters højde

En af de mange modige festivalgæster var Simon Meijer, der sammen med sin kæreste forsøgte sig med rapelling, som var hovedattraktionen på lørdagens udflugt.

- Det lød spændende. Der stod det var noget action, og der var et billede af en, der rappellede, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve, fortalte Simon Meijer.

Simon Meijer var én af de modige festivalgæster, der rappellede fra kornsiloen i 42 meters højde. Foto: Tobias Nguyen

Kornsiloen ved Doverodde Købmandsgård er 42 meter høj. En instruktør stod øverst for at guide gæsterne til en sikker landing, og festivalgæsten var glad for, at han havde udfordret sig selv.

- Egentlig var det rimelig trygt. Jeg fokuserede nok lidt for meget på at holde fast, og da jeg nåede ned omkring slutningen, så tænkte jeg: "Hvordan skal jeg gøre nu?", sagde han.

Efterfølgende kom Simon Meijers kæreste også ned fra korsiloen, og hun var henrykt over at have udfordret hendes frygt for højde.

- Hvor er du sej!, udbrød Simon Meijer stolt, og hans kæreste tilføjede:

- Wow, det var godt nok vildt, det der.

Alive Festival sluttede 29. juli med kunstnere som Soleima, JJ Paulo, Ganger og Farveblind.