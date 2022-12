Filmbyen Flade: Højskoleelever på vej med ny kortfilm

FLADE:Det er torsdag eftermiddag i Flade på Nordmors og den lave sol har retning ned under horisonten. Imens stiger intensiteten blandt en gruppe unge mennesker, som - bevæbnet med kamera, mikrofon på bom, trådløse lyskilder og andet udstyr - har taget ophold på Salgjerhøjvej, den lille vej som fører fra Flade op til Højskolen Mors.

Højskolens filmhold tog samme formiddag hul på et hektisk døgn, hvor optagelserne til holdets hovedproduktion skal i kassen. Det meste foregår indendørs, i et hus som en af lærerne på højskolen har stillet til rådighed. Sidst på eftermiddagen ankommer en professionel skuespiller, Martin Ringsmose, som er indehaver af den ene af hovedrollerne i filmen. Herefter er det planen at arbejde igennem hele aftenen og natten.

Filmholdet fyldte godt torsdag eftermiddag på Salgjerhøjvej, tæt på Højskolen Mors.

Men inden da skal dagens sidste dagslys lige udnyttes til nogle udendørsscener. Blandt andet skal filmens anden hovedkarakter, en ung fyr ved navn Magnus, sammen med en kammerat komme op ad Salgjerhøjvej, trækkende med deres cykler.

Først er der dog lige nogle praktiske ting, der skal ordnes. Ham der skulle spille Magnus' kammerat kan ikke nå frem. Der er fundet en afløser - spørgsmålet er bare, om vedkommende har den rigtige alder, og om han kan spille med den sjællandske dialekt, som matcher de andre karakterer i filmen.

Det er i orden, beslutter instruktøren, Matilde Tingsager.

Producer Emilie Frydendahl sætter lys inde i en lærerbolig på Salgjerhøjvej, der blev taget i brug til filmoptagelserne. Indendørsoptagelserne fandt dog sted i en bolig tilhørende en anden af højskolens lærere, et andet sted i Flade.

Det var filmlinjen, der fik 20-årige Matilde fra Vejle til at vælge Højskolen Mors, hvor hun faktisk først startede i september, en måned senere end kammeraterne. Men hun har været med i den gruppe, der udviklede idéen til den 10-12 minutter lange kortfilm, og det endte så med, at hun fik hvervet som instruktør.

- Jeg har jeg altid været interesseret i at lave film, men har ikke super meget erfaring i det. Så det er virkelig fedt, at de har tiltro til, at jeg kan være instruktør på projektet, siger Matilde i en kort pause inden optagelsesstart.

Det har været nogle rigtig gode måneder på Højskolen Mors, fortæller hun:

- Johannes (lederen af højskolens filmlinje, Johannes Guttorm Thomsen) er en lærer, der giver eleverne plads til at gøre det, man gerne vil prøve af.

Instruktør Matilde Tingsager i snak med filmlærer Johannes Guttorm Thomsen. Til højre Victor Christian Hansen-Baun, der har rollen som den ene af filmens hovedkarakterer.

- Jeg ved ikke, hvor det fører mig hen. Men jeg kan rigtig godt tænke mig at blive ved med at lave film, og vi er nogle, der har snakket om nogle små projekter, som vi vil arbejde med efter højskolen, siger hun.

Faren opfører sig mærkeligt

Men nu gælder det altså kortfilmen om Magnus, hvis far pludselig begynder at opføre sig mærkeligt.

- Faren opfører sig manisk, og sønnen bliver nødt til at overtage farrollen, fortæller Matilde.

Hun kan dog afsløre, at det ender godt. For det viser sig, at farens mærkelige opførsel i virkeligheden skyldes, at han bare vil lave noget godt til sin søn.

Og så er det på høje tid at få skudt scenen med de to fyre, der kommer trækkende med deres cykler, mens Magnus lufter sine bekymringer om faren, der ikke opfører sig særlig "far-agtigt", som han bemærker til kammeraten.

To kammerater på ved op ad Salgjerhøjvej, trækkende på deres cykler, mens fotografen sidder på en tredje cykel. Filmholdet endte dog med at lade fotografen gå, mens hun filmede scenen.

Filmholdet prøver først at lade fotografen sidde på en cykel, som bliver trukket af en medhjælper. Men instruktøren og fotografen beslutter så, at det er bedre at fotografen filmer, mens hun går baglæns.

I alle tilfælde skal der flere forsøg til. Hende med klaptræet må igen råbe: "Ro på settet!", mens andre på begge sider holder eventuelle trafikanter tilbage.

Efter femte forsøg er Matilde Tingsager tilfreds. Og så er det også ved at være slut med dagslyset. Men optagelserne fortsatte indendørs natten igennem.

Fotograf Mathilde Snitgaard.

I mål klokken seks morgen

- Vi kom i mål klokken seks i morges, fortæller Johannes Guttorm Thomsen i telefonen senere fredag.

- På det tidspunkt var det svært at tænke klart. Men de er tilfredse på holdet, og det er blevet godt, siger han.

Efter det intense døgn med optagelser får filmholdet travlt med klipning og efterbearbejdning af optagelserne, inden premieren for et indbudt publikum 13. december i Bio Mors.

Herefter er der ifølge Johannes Guttorm Thomsen gode chancer for, at filmen også får et liv på forskellige filmfestivaler.