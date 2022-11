Filmoplevelser for alle på Nordisk Filmfestival

FREDERIKSHAVN:Fredag 18. november kl. 20 gæster filmproducer Andreas Dalsgaard Maskinhallen med et oplæg om dokumentarfilmen ”The Lost Leonardo”, som er historien bag Salvator Mundi, det dyreste maleri, der er blevet solgt - og som angiveligt er et bortkommet mesterværk af Leonardo da Vinci.

Andreas Dalsgaard fortæller om tilblivelsen af filmen, om hvordan man får skabt adgang til de lukkede cirkler indenfor kunstverdenen, finansverdenen og magtverdenens øverste lag - og om at lave film derom og slippe levende fra det. Der er gratis entré til arrangementet.

Spillestedsleder på Maskinhallen og formand for Nordisk Film Festival Jens Ole Amstrup udtaler:

- Vi er meget glade for, at Nordisk Filmfestival endnu en gang tilbyder spændende og anderledes nordiske filmoplevelser om aktuelle emner til nordjyderne. Det er et unikt kulturevent, og vi håber et stort publikum til filmvisningerne den 17.-20. november.

Nordisk Film Festival 2022 finder sted i Maskinhallen i Frederikshavn. Foto: Nordisk Film Festival

Festivalprogrammet byder på 25 nordiske spillefilm og dokumentarfilm fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Udover Andreas Dalsgaard kommer også filminstruktører Vibe Mogensen og Lars Henrik Ostenfeld og holder oplæg.

Hele festivalprogrammet er offentliggjort på Nordisk Filmfestivals Facebook-side, og de trykte programmer finder man på Bibliotekerne eller i Maskinhallen.