Flere til karneval - men antallet er usikkert

AALBORG:Selvom den sidste del af optoget først nåede frem til Kildeparken i Aalborg ved 17 tiden lørdag, er de fleste iagttagere enige om een ting: Året karneval er større end sidste gang, det blev afviklet, men hvor meget tør ingen endnu spå om.

- Vi har i hvert fald haft flere deltagere, end der plejer at være, men det er stadig for tidligt at vurdere, hvor mange det præcist drejer sig om, siger formand for Aalborg Karneval Mette Bugge.

KIldeparken blev hurtigt fyldt op med festklare karnevalsgæster. Foto: Martin Damgård

Hun er utroligt glad for den store opbakning - men også for den måde deltagerne generelt har opført sig på.

- Vi har en ide om, at der har været flere - men vi har også en ide om, at de har holdt ud længere. Så vi kan simpelthen se, at der i hvert fald er nogen, der har tænkt på, at de skulle holde hele dagen. Det kunne vi både se i paraden og i Kildeparken, hvor der virkelig er knald på festen og danses igennem, forklarer hun.

Det var på forhånd været spået, at der ville være mindst 100.000 mennesker i paraden, men det eneste arrangørerne endnu ved er, at der var flere end sidst. Foto: Lars Pauli

På grund af corona-epidemien er det to år siden, der sidst var karneval i Aalborg, og det har formentlig også smittet af på interessen. For mange var allerede på dupperne fra morgenstunden , og glæden ville ingen ende tage, da det første af de tre optog i stjerneparaden blev sat i gang fra torvet i Nørresundby kl. 10 lørdag med årets karnevalskonge Kato i spidsen.

Årets karnevalskonge Kato havde også en fin dag. Foto: Lars Pauli

- Der har været et rigtigt godt flow i optoget i år. Også ved indgangen til Kildeparken, hvor vi har været i gang meget tidligere, end vi plejer. Så de bekymringer, der har været i forhold til trafik (dele af Vesterbro i Aalborgs midtby er i øjeblikket gravet op, red.) har i hvert fald ikke været noget problem for os, fortæller Mette Bugge.

Aalborg Karneval har selv gjort meget for at kommunikere budskabet om, at man skal både skal passe på sig og andre, når man deltager i karnevallet, og ved redaktionens slutning så det faktisk ud til, at det var lykkedes ganske godt. Måske også hjulpet vej af vejret, der ikke ganske vist var fint men ikke så varmt, at folk drak sig fra sans og samling på grund af tørst.

Alkohol er en uundgåelig del af karneval, men udefra set, så det nu ud til, at flere havde valgt at tænke sig om i år. Foto: Lars Pauli

- Men kan det ikke også spille ind, at en del af de unge måske tænker sig en smule mere om set i lyset af Mia-sagen og den diskussion, der har været efterfølgende?

- Jeg tror ikke, det er skrækkampagnerne, der har hjulpet. Jeg tror mere, det er den gode karnevalsadfærd, som vi har gjort meget for at kommunikere, så alle både kommer godt ud og godt hjem igen. Og der har vi både gjort en masse selv, men Aalborg Kommune har også været på banen, og samtidig har politiet været gode til at melde ud, at de ville være ekstra opmærksomme, siger Mette Bugge.

Politiet var også ekstra opmærksomme og ekstra tilstede i forbindelse med årets karneval, Foto: Lars Pauli

Det gode flow og den gode stemning gjorde, at festen i Kildeparken hurtigt nåede op på de max. 27.000 deltagere, der må være på pladsen. Men da flere løbende kom og gik, var det ved redaktionens slutning heller ikke noget, der skabte nævneværdige problemer.