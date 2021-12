Flyt ind i Jorns eller Kirkebys atelier: Læsø skal igen være arbejds-ø for kunstnere

I tv-serien Kunstnerkolonien på DR fulgte over hundredtusind seere med, da nye og etablerede danske kunstnere blev indkvarteret i Skagen, hvor de skabte nye værker og bånd på tværs af generationer. Nu gentager Læsø successen - denne gang dog uden tv-kameraer.

Læsø har igennem snart to århundreder haft stor betydning for nogle af Danmarks største kunstnere, blandt andet Asger Jorn og Per Kirkeby, hvis tidligere kunstnerboliger på øen man har bevaret.

Men Læsø skal ikke kun være kendt som 'museums-ø' over det, der var. Med et nyt initiativ sætter øen ind på at gøre øen til et møde- og arbejdssted for kunstnere, når de i 2022 åbner Læsø AiR - et program hvor de inviterer kunstnere til at flytte ind i én til tre måneder.

Artiklen fortsætter efter billederne:

Per Kirkeby i sit atelier på Læsø i 2005 eller 2006. Foto: Mari Anne Duus

Kirkebys atelier, 2011. Foto: Thomas Bo Jensen

Bag projektet står kulturcentret Læsø Kunst og Kultur, der står for varetagelsen af Per Kirkebys sommerresidens.

- Projektet er sat i gang for at understøtte den tradition, der allerede er på øen med kunstnere, der søger til, og for at bruge de unikke steder til de formål, de er bygget til. Per Kirkebys atelier er helt unikt. Det er et kæmpestort, smukt og kyndigt bygget atelier, og det er her, han arbejdede i knap tre årtier og lavede nogle af sine største værker, siger Majbritt Løland, kunstfaglig konsulent på Læsø AiR (Læsø Artist in Residence), der også ser initiativet som et aktiv for udviklingen af øen.

- Med danske og udenlandske kunstnere på ophold året rundt er vi med til at underbygge øens kulturturisme. Mange af dem, der besøger Læsø, har allerede en stor interesse for stederne og øens historie, siger hun.

Jury klar

Læsø AiR igangsættes i begyndelsen af 2022. Ansøgerne kan søge via et årligt open call, hvor de vurderes og udvælges af en kunstfaglig jury. Der sigtes efter, at der er både danske og udenlandske kunstnere på øen på een gang året rundt for at sikre netværksdannelse og liv. Kunstnerne kommer til at indgå i Læsø Kunst og Kulturs årlige arrangementsprogram med talks, open studio og foredrag, og så ligger der hos styregruppen et arbejde forude med at skabe netværk med den danske kunstscene, imens kunstnerne er på ophold.

Kunstnerne kan også bo i Bangsbohave, Asger Jorns tidligere bolig på Læsø. Foto: Tom Christoffersen

Asger Jorn foran Bangsbohave, 1969. Foto: Bernth Christensen

Projektet bliver til med støtte fra Augustinus Fonden, Den Jyske Kunstfond, Statens Kunstfond og Læsø Kommune - og senest en millionbevilling fra Det Obelske Familiefond til en treårig projektperiode.

Læsø AiR er etableret i samarbejde med Asger Jorns kunstnerbolig på Læsø, Læsø Museum, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Museum Jorn i Silkeborg, Statens Værksteder for Kunst i København og de tre nordiske kunstakademier HDK-Valand - Academy of Art and Design i Gøteborg, Bergen Academy of Art and Design i Norge og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København.