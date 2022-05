Følgeskab giver enlige mod på teaterbesøg

HJØRRING: - Det har været med til at åbne nye døre i mit liv.

Pernille Mølskov fra Brønderslev har flittigt besøgt Vendsyssel Teater i den seneste sæson. Ellers har hun stort set ikke siddet i en teatersal siden skoletiden, og i det hele taget har hun lukket sig inde de senere år efter at være blevet ramt af PTSD.

Men meget ændrede sig, da hun meldte sig til Teaterfølgeskabet på teatret i Hjørring.

- Den første gang var det virkelig svært at komme afsted, men jeg blev taget imod med åbne arme, husker Pernille Mølskov.

Teaterfølgeskabet er skabt og drevet af Ditte Bladt-Hansen, der er dramaturg på Vendsyssel Teater:

- For de fleste er en tur i teatret en social begivenhed, noget man oplever sammen med andre. Det kan det være ekstremt angstprovokerende at bryde den konvention alene. Det er det, vi med Teaterfølgeskabet forsøger at nedbryde og i stedet skabe et rum, hvor man kan indgå i et fællesskab, der gør det nemmere at komme ud af døren, forklarer hun.

Inspireret af egne oplevelser

Ditte Bladt-Hansen blev også inspireret af sin egen situation, da hun flyttede til Hjørring:

- Jeg går rigtig meget i teatret og ofte alene. Derfor ville jeg gerne skabe et fællesskab, så flere får glæde af at komme her. Jeg vil hjælpe netop den gruppe, der mangler nogen at følges med til at komme af sted og møde andre, der også gerne vil af sted.

Teaterfølgeskabet er bygget op, så dramaturgen tager imod deltagerne og introducerer forestillingen. I pausen sidder gruppen også samlet, ligesom man i fællesskab runder teateroplevelsen af. Gruppen har bevidst har maksimalt været på 10 personer for at skabe et trygt og personligt møde mellem deltagerne.

Interessen blev genfundet

Blandt sæsonens deltagere har været Christina Heerulff fra Skagen. For hende har Teaterfølgeskabet betydet, at hun genfundet interessen for at gå i teatret:

- Tidligere kom jeg meget i Vendsyssel Teater og før det i Aalborg. Min yngste datter har også været med i Teater Talenterne på Vendsyssel Teater, men jeg er blevet alene, og så har det været svært at komme af sted.

Christina Heerulff meldte sig hurtigt, da hun så tilbuddet. Allerede den første gang fandt hun sammen med Pernille Mølskov:

- Vi var jo de to, der kom udefra – alle de andre var vist fra Hjørring.

Siden har de to skrevet sammen, støttet hinanden og været ude at spise sammen – og selvfølgelig set hinanden, når de skulle i teatret.

For Pernille Mølskov har Teaterfølgeskabet givet styrke i hverdagen:

- Jeg kan tro på tingene, også når det svært. Jeg har også meldt mig ind i foreningen Sind, hvor jeg skal til at være besøgsven.

Ros fra deltagerne

Begge deltagere deler store roser ud til initiativet og Vendsyssel Teater i det hele taget:

- Man føler sig velkommen og taget godt imod. Det samme oplevede jeg med de frivillige i teatret – det betyder meget, at nogen tager imod en, siger Pernille Mølskov.

Teaterfølgeskabet i sæsonen 21/22 har været et pilotprojekt, støttet af Hjørring Kommunes pulje til at bekæmpe den øgede ensomhed, coronaen udløste. Det bliver ført videre i den kommende sæson:

- Vi har besluttet at fortsætte og er fuld i gang med at udvikle formatet ud fra de erfaringer, vi har gjort os undervejs, siger Ditte Bladt-Hansen.

Man kan følge med på vendsyssel-teater.dk og kontakte Ditte Bladt-Hansen via ditte@vendsyssel-teater.dk, hvis man er nysgerrig på at høre mere om, hvad det indebærer, og hvordan man tilmelder sig i sæson 22/23.