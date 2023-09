For første gang er Nordjylland med - men arbejdet er ikke slut endnu

Søndag blev de to nordjyske ringborge, Aggersborg ved Aggersund og Fyrkat ved Hobro, sammen med Danmarks tre øvrige ringborge optaget på Unescos verdensarvsliste.

Men nu begynder næste etape, hvor destinationsselskaber og museer på tværs af landet vil samarbejde om at udbrede budskabet om ringborgenes nye tilværelse.

- Det, det hele handler om i vores destinationsselskab, er at sikre, at der kommer så mange gæster som muligt til Himmerland, så det er en kæmpe appelsin i turbanen, siger Johanne Bugge, destinationsdirektør hos Destination Himmerland og tilføjer:

- Nogle af de muligheder, det giver os, er, at vi kommer til at kunne samarbejde om et spændende projekt med andre destinationsselskaber, der har ringborge, altså Destination Fyn og Destination Sjælland. Vi kommer til at se på, hvordan vi kan fundraise nogle penge sammen til at gøre den internationale og nationale markedsføring endnu skarpere.

Unescos liste over verdensarv Indtil mødet i Riyadh var der 1157 lokaliteter på Unescos liste over verdensarv Blandt de mest kendte er Pyramiderne i Ægypten og Mexico, Taj Mahal i Indien, Den Forbudte By i Beijing, Stonehenge i England, Akropolis i Grækenland, Serengeti Nationalpark i Tanzania Listen fordeler sig på 167 af verdens 195 lande Der følger ingen penge med titlen. Men medlemslandene er forpligtet til at bevare stederne, der regnes for at være umistelig for menneskeheden Bevarelsen skal sikre, at områderne bliver brugt, besøgt og bevaret for eftertiden. Både beboere og turister skal have noget godt ud af området, Verdensarv er udpeget af Unesco siden 1972. Unesco har siden 1945 været FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Kilde: Unesco VIS MERE

Afsmittende effekt

En ny tilværelse som verdensarv kræver også noget. Både af museer og destinationsselskaber.

- Der er nogle forpligtelser, som museerne skal leve op til, men det kræver også, at der er gode parkeringsforhold, god formidling, god skiltning, og at gæsterne ved, hvor de kan gå hen at spise, og hvor de kan sove. Så de får den bedst mulige oplevelse af at besøge et verdensarvssted, og vores erhverv og attraktioner også oplever, at de får flere gæster, fortæller Johanne Bugge.

Så selvom optagelsen er i hus, er arbejdet ikke slut.

- Der skal nok komme nogen af sig selv, men hvis vi skal have mest muligt ud af den attraktionskraft, der er i ringborgene, så skal vi have en strategi for det, siger Johanne Bugge og tilføjer:

- Der ligger en masse spændende arbejde foran os.