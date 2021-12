For meget magi og for lidt mod i TV 2-julekalenderen

TV-DRAMA - “Kometernes jul” - afsnit 2-12

Kære læser. Forestil dig følgende scenarie: Nogle velmenende videnskabsmænd og nogle velmenende pengemænd beslutter sig for, at nu skal danskerne sgu vide noget mere om naturvidenskab! Videnskabsmændene (m/k, naturligvis) kommer med deres omfattende indsigt og faglige entusiasme, financiererne har penge - mange penge - med.

Og så henvender de sig til nogle medietyper, der ser de mange rare penge og derfor straks er med på ideen.

“Hvornår ser rigtig mange danskere fjernsyn samtidig?” hører man for sig til konceptudviklingsmødet. “Dronningens nytårstale? Landskampe? Aj, det går sgu ikke. Hvad med julekalenderen? Ja, for fa’en. Det gør vi da. Men det må ENDELIG ikke blive for kedeligt. ENDELIG ikke. Så vi skal ha’ no’en fjerne planeter, og no’en aliens, og noget beam me up, Scotty. Der skal knald på, du. Det må ENDELIG ikke blive for kedeligt. Og så skal der være no’en børn, der risikerer, at det ikke bliver jul. For det ER jo en julekalender. Ja, sgu. Og så skal vi ha’ no’en samlekort og samlemapper, som mødrene kan gå amok over. DET gi’r go’ omtale. Okay?”

Jeg forestiller mig, at der ovre i et hjørne har siddet en og sagt lige så stille “Men, øhh … risikerer vi så ikke, at det mest bliver fjollerier og falden på halen, og at de reelle videnskabelige aspekter drukner?”

“Narj, da”, siger medietyperne. “Vi skriver der-der-naturvidenskab ind i manuskriptet … men ikke for meget. Det må ENDELIG ikke blive kedeligt. Og så laver I no’en YouTube-videoer, der snakker mere om det her emne og der her emne. Og så kan man jo altid bare gå ind se mere, hvis man har lyst til det ...”

Det er sikkert ikke sådan, der er foregået. Men når man ser resultatet, kan man godt forestille sig noget i den retning. Og det er brandærgerligt. For naturvidenskab ER spændende … også uden at blive pakket ind i ufarlig familieunderholdning.

Teleportations-maskinerne er vældig flotte. Men serien gider tilsyneladende ikke rigtig interessere sig for videnskaben bag. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Og der er masser af spændende uudforsket stof i serien. Som kvanteteknologien, der muliggør teleportation - hvordan fungerer den? Kan systemet indstilles til at teleportere andre steder hen, eller kan den kun sende ting mellem de to eksisterende terminaler?

Og hvad med magilium som stof? Hvilke karakteristika har det udover tilsyneladende at kunne lagre energi i en hidtil ukendt skala?

Og 9serne. Hvordan har de gennem naturlig selektion udviklet sig til at have ca. samme størrelse som mennesker og tilsyneladende samme antal lemmer - men med meget lang pels? Eller har de udviklet sig efter en anden model end Darwins? Og hvad er det for noget med, at de kan reparere vævsskader på mennesker umiddelbart blot ved at se på skaden og brumme.

Alt det er super spændende ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Men det bliver ikke behandlet - kun nævnt overfladisk.

Til gengæld har vi en tilsyneladende magisk teleportationsmaskine, som ingen rigtig forstår - eller forsøger at forstå. Og noget tilsyneladende magisk stof, som heller ikke bliver undersøgt særligt. Og nogle tilsyneladende magiske rumvæsner, som bare ligesom er der, på en planet som tilsyneladende også bare lige er der.

Og så en handling og nogle roller, der desværre for det meste er lige så uengagerende, som en Far til fire-film.

De magiske, helende hårnisse-aliens har godt nok krævet en mundfuld at acceptere. Og den vits, der ligger i, at de blive kaldt 9ser ... altså nisser, ha ha ... fordi de bor på Planet 9, og fordi det her er en julekalender ... den vits blev gammel sådan cirka første gang, det blev nævnt. Og det bliver bare mere og mere anstrengende, for hver gang vi skal have vitsen gentaget.

Den eneste, der på en eller anden besynderlig måde virker til at gå op i en højere enhed med serien, er Lotte Andersens gale professortype.

Det ene øjeblik er hun skruppelløs amoralsk, kynisk manipulerende og ansvarsbenægtende som et børnehavebarn. Det næste viser hun glimt af både omsorg og empati. Og så svinger pendulet tilbage.

Det står aldrig helt klart, om det er hendes 10 år i ufrivillig eksil på solsystemets rand, der har gjort hende så uforudsigeligt humørsvingende, eller om hun bare altid har været sådan. Men det fungerer - gakket, men troværdigt - på et niveau, som ingen andre roller i serien formår.

På en eller anden besynderlig måde fungerer Lotte Andersens (tv.) gale professortype faktisk troværdigt. Foto: Henrik Petit/TV 2 Foto: Henrik Petit/TV 2

Og når det nu skal være, så er effekterne faktisk også for det meste helt ok. Især den måde de pelsede 9ser-kostumer slutter til om øjnene kræver uforbeholden ros. For der er ikke meget plads til skuespil inde i de langhårede, rundmavede bamsedragter. Og derfor er det så meget desto mere imponerende, at Dan Jakobsen, der er inde i Lille-Tanja, faktisk formår at formidle ægte følelser blot med øjnene og lidt grynt.

Det kan lade sig gøre, fordi kameraet får lov til at komme rigtig tæt på, og det kan de kun, fordi det faktisk er nogle rigtig gode kostumer - især omkring øjnene.

En ting, der er tindrende uklart, er, hvorfor den magiske teleportations-maskine skulle have en alders-kalibrator. Det virker som et dovent valg. Som et “Vi har ikke lige gidet overveje, hvorfor maskinen har sådan en kalibrator, men når den nu er der, kan vi jo bruge det til at skabe drama”. Og som plot device fungerer kalibratoren da også fint.

Men det er jo jul ... eller på vej til at blive det. Og vi er jo kun halvvejs. Så det kan jo være, serien udvikler sig og begynder at turde tro på sit formål og tage naturvidenskaben alvorligt.

“Kometernes jul” - afsnit 2-12

Hovedforfatter: Jenny Lund Madsen

Instruktør: Ask Hasselbalch

TV 2, hver aften, og TV 2 Play

NB. På videnskabsår22.dk er der faktisk masser af spændende og vedkommende supplerende materiale. Det er fint for videnskabsformidlingen, men det gør altså ikke “Kometernes jul” til en bedre tv-serie.