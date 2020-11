Forbrydelsen-stjerner bliver genforenet i nyt dansk drama

NORDJYLLAND:En turistbus triller ud fra Aalborg Rutebilstation med kurs mod byernes by Paris fyldt med en gruppe forventningsfulde gæster.

Med i bussen sidder også to søstre og den enes mand, og knap nok er bussen rullet ud på den jyske motorvej, før den ene søster delagtiggør resten af selskabet i sin sindslidelse, som kommer til at påvirke resten af turen.

Det er omdrejningspunktet i den kommende dramafilm, "Rose", som har et stjernespækket cast på passagersæderne, annoncerer Nordisk Fim Production i en pressemeddelelse.

De to søstre spilles af Sofie Gråbøl og Lene Maria Christensen, mens Anders W. Berthelsen indtager rollen som sidstnævntes mand.

Også rutinerede navne som Karen-Lise Mynster, Peter Gantzler og Søren Malling er på rollelisten.

Dermed er der gensyn mellem Sofie Gråbøl og Søren Malling, som spillede politimakkere i første sæson af thrillerserien "Forbrydelsen" og altså nu bliver genforenet i en turistbus på vej til Paris.

Det er Niels Arden Oplev, som instruerer "Rose". Ifølge instruktøren er "Rose" hans mest personlige film siden storsuccesen "Drømmen", som var baseret på personlige minder fra hans egen opvækst i Nordjylland.

- "Rose" er fortællingen om de to søstre Inger og Ellen, og hvordan deres forhold bliver udfordret på en busrejse til Paris, som på alle måder udvikler sig i både rørende og ufrivilligt komiske og dramatiske retninger, siger instruktør Niels Arden Oplev i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er en film om at drive omsorg og kærlighed for hinanden på trods af vores forskelligheder. Og så er det en fim om, at vi ikke altid skal skue hunden på hårene, lyder det fra instruktøren.

"Rose" forventes at få premiere i sensommeren 2021.

/ritzau/