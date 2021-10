Forfatter og Skagen-præst Kristian Ditlev Jensen modtager litteraturpris

Drachmannlegatet - en af Danmarks ældste forfatterpriser, der tidligere er gået til navne som Inger Christensen, Klaus Rifbjerg og Ib Michael, går i år til forfatter Kristian Ditlev Jensen.

Han tildeles legatet for sit samlede og mangfoldige bidrag, hvor han har fokus på at synliggøre det fælles hos hver enkelt af os, lyder begrundelsen fra komitéen, der i år består af forfatterne Jens Christian Grøndahl og Hanne Marie Svendsen.

- Når han som præst udlægger evangeliet, er man aldrig i tvivl om, at man lytter til et menneske, der elsker de jordnære glæder og kan se noget vigtigt selv i hverdagens mest flygtige fænomener. Og uanset om han skriver eller deltager i debatten, mærker man hans vilje til nuancering og selvransagelse. Der er altid noget større på færde end litterær ambition eller intellektuel forfængelighed. Det hedder hjertets dannelse, og hvad den angår, er årets legatmodtager en ægtefødt aristokrat, skriver komiteen.

Forfatteren selv tager kalder anerkendelsen af ham for en "kæmpe, kæmpestor ære".

- Jeg havde aldrig før set listen over tidligere modtagere, og da jeg så den, var jeg ved at falde ned fra stolen. Det er en fantastisk flot rækkefølge at blive indlemmet i – så står man dér, til evig tid, på en liste sammen med Tom Kristensen, Tove Ditlevsen og derudaf. Jeg blev meget overvældet – det er et meget, meget flot selskab at komme ind i, siger han.

Som det gælder for Holger Drachmann, giver det heller ikke hos Kristian Ditlev Jensen mening at skelne pedantisk mellem liv og værk. Eller at holde bøgerne skarpt adskilt fra skuespil, kronikker, indlæg, opslag på de sociale medier, debatter i radio og tv eller prædikener i Skagen Kirke. Foto: Kim Dahl Hansen

Lighedspunkter med Holger Drachmann

Når komitéens valg er faldet på ham, er det fordi, at de ser mange lighedspunkter mellem han og legatets far, Holger Drachmann.

- ’Mangfoldighed’ er et af tidens plusord. Det henviser til, at vi alle er forskellige, og at vi skal have lov til at være det. Men vi kan også være mangfoldige, fordi vi rummer modsætninger og favner bredt. Sådan et menneske var Holger Drachmann både i sit liv og i sin digtning. Ikke bange for de store følelsesmæssige udsving eller for at afprøve hele viften af litterære udtryksformer. Kosmopolitisk og elitær, men også folkelig, engageret – og dybt indforstået med Skagen, skriver komitéen, der ser det samme i Kristian Ditlev Jensen.

- Både som menneske og som forfatter er Kristian Ditlev Jensen mangfoldig. Og ligesom med Holger Drachmann giver det hos Ditlev Jensen ikke mening at skelne pedantisk mellem liv og værk, lyder det fra komitéen, der mener, at Kristian Ditlev Jensen ligesom Drachmann evner at stå til rådighed for sin samtid.

- Han bryder pinlighedens tabu og inviterer os andre indenfor i sine egne dybt personlige erfaringer. Men han gør det også ved at interessere sig for sin omverden, for samfundet og alt, hvad der rører sig i det.

Overgreb og alkoholisme

Netop mangfoldighed og evnen til at stå til rådighed kan årets legatmodtager godt genkende sig selv i:

- Litteraturens kraft ligger i at kunne tage en personlig erfaring og gøre den lidt mere almen. Det er vigtigt at gøre, fordi det lader os tænke sammen. Det er en måde, vi kan reflektere på som et folk; at vi kan opdage og lære af, hvad andre har oplevet, siger Kristian Ditlev Jensen, for hvem det personlige fra starten har trængt sig på i hans arbejde.

Fx i debutbogen ”Det bliver sagt”, der skildrer overgreb i barndommen, til dette års udgivelse ”Bar”, som er en meditation i romanform over alkoholismens indre virkelighed.

Han har imellem de udgivelser arbejdet som madskribent, journalist og forfatter samt blandet sig i den offentlige debat med såvel glødende anfægtelse som ubestikkelig fornuft.

- Jeg havde en amerikansk underviser på universitetet, som sagde, at litteraturen er et kort over territoriet, og det synes jeg, er en fin måde at sige det på. Hvis vi befinder os et sted i livet, hvor vi aldrig har været før, kan en forfatters personlige fortælling være det kort, der hjælper os med at finde rundt i det. Vi skal selv finde rundt i vores eget liv, men vi kan spejle os i andres erfaringer, siger han.

Med legatet følger et ophold på Klitgaarden Refugium og 15.000 kr.

Legatet uddeles ved et særarrangement på Skagens Museum 20. oktober, hvor der også vil være lejlighed til at møde forfatteren.