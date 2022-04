Fotografen fra Elle, Vogue og Rolling Stone faldt for kysten i Vendsyssel

HJØRRING:For fire år siden begyndte en fransk kvinde at vandre de nordjyske kyster tynde.

Måned efter måned. Tusindvis af kilometer.

Først lod hun fotografiapparatet blive i bilen, mens hun iagttog og sansede – og blev overrasket over naturens og havets kræfter, selv om hun gennem årtier under sine besøg i Danmark har set landet og kysten svinde ind med foruroligende fart på grund af klimaforandringerne. Og hun har set, hvordan hele landsbyer, som tidligere lå flere hundrede meter fra kysten, nu er ved at forsvinde i bølgerne.

Siden tog Joséphine Douet sit kamera med. Og hun fotograferede løs. Både kysten, havet, dyrene og de mennesker, som bor i Danmarks nordligste ende, hvor naturen ikke deler milde kærtegn ud til højre og venstre. Tværtimod er den kantet og rå. Den kræver sin ret. Den er brutal. Bider og flår. Men den har samtidig en uendelig skønhed og karskhed, som betager og drager. Den tager fat i dig. Og nægter at give slip, før du er blevet væk. Og forelsket. Men også skræmt over naturkræfterne.

Frem til 6. juni kan resultatet af den internationalt anerkendte franske fotograf og samtidskunstners vandringer langs havet ses, når Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring viser den unikke, overraskende og tankevækkende udstilling ’The Breath of Leviathan - Havets Væsen’. Det skriver Vendsyssel Kunstmuseum i en pressemeddelelse.

Joséphine Douet har tidligere udstillet i bl.a. både New York, Paris og Madrid, og franskmanden har skabt mange mindeværdige udstillinger, som ofte kredser om døden og forfaldet. Blandt andet tre magiske fotoserier om spanske tyrefægtere. Joséphine Douet har også fotograferet haute couture i 15 år for alle de største modeblade såsom Elle og Vogue samt fotograferet for musikmagasinet Rolling Stone.

Og nu sætter hun med sine dragende og anderledes fotos fokus på noget, som de fleste danskere kender og er betagede af – men som pludselig fremstår i en helt anden og stærkere kontekst, fordi de ses af en kvinde, som har adresse med sin familie midt i Paris, men som tre-fire måneder om året rejser til sit andet hjem i Vendsyssel for at mærke kontrasten. Og som i den aktuelle udstilling også udforsker forestillingerne om det hellige og det vilde i forholdet mellem menneske og natur.

Joséphine Douet er født og opvokset i Normandiet, hvor naturen på mange måder ligner den danske. Hun har læst i Aarhus og blev kandidat i komparativ litteratur, inden hun begyndte sin karriere som korrespondentfotograf for det norske dagblad Dagbladet. Hun har boet 20 år i Madrid og har, ud over sit arbejde som mode- og musikfotograf, haft et mangeårigt samarbejde med sangeren Rufus Wainwright – og sideløbende udviklet en flot karriere som samtidskunstner.

Franskmandens seneste fotoserie ’Pourritures nobles’ skabte hun under corona-lockdownen i 2020 og 2021, hvor det var umuligt at arbejde udendørs. Serien består af enkle, men meget stærke, billeder, som viser tidens gang og forfaldet af både objekter, planter, madvarer og mennesker. Hendes fotos til denne serie er taget i naturligt lys, og baggrunden er et simpelt, antikt linned, der langsomt bliver plettet, som dagene går. Som livet under nedlukningen. For tiden rådner alt, for at det igen kan genfødes og genskabes.

Joséphine Douet arbejder lige nu på en udstilling i New York af fotoserien ’The Secret Sits’, som er inspireret af den amerikanske maler Andrew Wyeth. Serien, der også har været udstillet på Thyssen-museet i Madrid, kan opleves hen over sommeren på Adelson Galleries.

Hun kan samtidig glæde sig over, at der allerede er kommet fantastisk flot respons på den aktuelle udstilling i Danmark, hvor hun stiller skarpt på forholdet mellem menneske og natur i en så spændende grad, at ’The Breath of Leviathan - Havets Væsen’ blev nomineret til Libraryman Award. Titlen er i øvrigt en henvisning til Det Gamle Testamente, hvor et sagnvæsen æder sig ind på kysten og dermed varsler verdens undergang, og ud over de fotografiske værker kan publikum også opleve en større installation samt et videoværk.

Udstilling rykker 6. juni videre til Kastrupgårdsamlingen, hvor den kan opleves fra 2. oktober 2022.