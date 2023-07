Fra jazz til dødsmetal: Her kan du opleve lidt af det hele

THY:Fra Nord- til Sydthy, fra jazz til dødsmetal. Spillestedet Thys program for efteråret 2023 indeholder i vanlig stil massevis af kultur- og musikoplevelser for enhver smag.

Spillestedsleder Kennet Bøgehøj er - ikke overraskende - begejstret over det store udbud:

- Det er lige så mangfoldigt og bredt genremæssigt, som det plejer at være. Vi har både noget til de unge, familierne, folkemusikanterne, dem, der går til jazz, metal, singer-songwriter, pop og rock, siger Kennet Bøgehøj

Et nedslag blandt de mange navne kunne blandt andet være den unge August Høyen, der i år spillede på Roskilde Festival:

- Han er et nyt, ungt navn, der skal spille i URT. Da han annoncerede tre koncerter på Hotel Cecil i København blev det udsolgt på ganske få minutter, og ham har vi altså 15. september til koncert for de unge, siger Kennet Bøgehøj.

Et andet navn, der går igen både på Roskilde-programmet og hos Spillestedet Thy, er Zar Paulo.

- Man kan jo ikke helt lade være med at læse med om de navne, man har booket, og Zar Paulo har fået meget flotte anmeldelser. Det er et navn, jeg hørte om første gang for tre år siden, da jeg sad i lytteudvalget til Uhørt Festival i København, hvor jeg hørte en single fra dem og jeg tænkte: "Det stikker da helt af!". Og nu kommer de altså og spiller i Plantagehuset 13. oktober, og det glæder jeg mig rigtig meget til.

Spillestedet Thy indgår atter et samarbejde med Limfjordsteatret, denne gang med rapperen Per Vers.

- Per Vers er jo fantastisk i sig selv, men det spektakulære i det her er, at han tager på turne med Benny Andersen-albummet "Sidste Omgang". Per Vers kommer ind med en storskærmsproduktion og en VJ, hvor man får en totaloplevelse af at møde animerede udgaver af Benny Andersens univers i ord og visuals. Det tror jeg, der bliver helt vildt. Det bliver 13. oktober, siger Kennet Bøgehøj.

De musikalske oplevelser strækker sig fra nord til syd, og i den nordlige ende af kommunen, på Thy Event- og Naturcenter i Frøstrup 16. september, spiller trioen Things We Do For Love, forkortet TWDFL, som består af Peter Busborg, Jørgen Thorup og Ivan Pedersen.

I den sydligere ende af kommunen byder programmet på frugter af Spillestedet Thys nye samarbejde med kulturcentret Hawkraft i Vestervig, som har hjemme i det gamle sygehus.

- 4. november spiller Bull&Hjorth sammen med Niels Mathiasen. Til koncerten vil de spille stemningsfulde danske sange om hverdagsbetragtninger. Der er viser og eftertænksomhed, og de leverer virkelig lyttevenlig musik. Med en kapacitet på 40 mennesker bliver det garantret intenst og godt, siger spillestedslederen og tilføjer:

- Jeg ville gerne give Sydthy muligheden for at komme ud og høre noget lidt anderledes. Vi har været der med folkemusikken, og metallen i Agger, men ellers har det været lidt svært at finde steder at spille. For eksempel har Hurup slet ingen steder, hvor det er nemt for os at komme ind, så et sted som Hawkraft, det har vi sultet efter.

I år er en ny arrangørgruppe, kaldet Klitmøller Lydhal, også at finde på programmet. De præsenterer koncerter allerede 14. og 21. juli, hvor henholdsvis Sonic Girl og Yakuza spiller på Stalden i Klitmøller.

Endelig står det store brag 22. september, når Jazz i Thy inviterer til koncert i Teutonersalen med Nordkraft Bigband, sammen med den spanske sanger og trompetist 27-årige Andrea Motis, der trods sin unge alder allerede er blevet et fænomen indenfor jazzmusikken.