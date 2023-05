Fra stall-loop til gedekid: Her skal I på familieudflugt i pinsen

Pinsens fridage betyder ekstra tid til familien, og her er det oplagt at tage på en udflugt i det nordjyske. Men hvor skal turen gå hen? Netop det har vi sat os for at finde ud af i denne udgave af Nordjyske Tester, hvor vi har samlet tre bud på nogle af de mest populære familieattraktioner i Nordjylland – og som et lille twist har vi bedt stederne om at give deres bedste salgstale, som vi inddrager i afgørelsen.

Farm Fun – et paradis for dyrelskere

Vi starter nordpå, nærmere bestemt Ålbæk, hvor vi finder dyreparken Farm Fun, der giver os følgende salgstale:

- Farm Fun – en af Nordjyllands bedste legepladser med sjov for hele familien. Besøg os i pinsen og kom ind til de sjove silkeaber eller kæl for de mange gedekid, marsvineunger eller kaninunger. Løb en tur på den sjove hængebro, eller afprøv din stedsans i labyrinten. Der er nok af aktiviteter til en hel dag. Når indgangen er betalt, er (næsten) alt gratis. Vi glæder os til at se jer.

Silkeaber, gedekid, hængebro og labyrint – salgstalen giver mig et meget konkret og levende billede af stedet, så jeg har en god fornemmelse af, hvad der venter mig, når jeg kommer på besøg. Det er et klart plus. Derudover er det en fordel, at de forventningsafstemmer i forhold til økonomien, så man ikke får et mindre hjertestop ved indgangen til labyrinten, og at næsten alt er gratis.

En billet koster 90 kr., og børn under 2 år kommer gratis ind.

Nordsøen Oceanarium – en rejse til lands og til vands

Vi bliver nordpå, men denne gang skal vi et smut til Hirtshals og Nordsøen Oceanarium, hvor vi får salgstalen her:

- Oplev Nordsøens fascinerende dyr, når dørene åbner til en hyggelig pinse. Se klumpfisk, hajer og stimefisk blive håndfodret blandt Oceanariets 4,5 mio. liter havvand eller kig en legesyg sæl i øjnene i det store udendørs Sælarium. Kom i nærkontakt med havet ved rørebassinet, eller mærk vindens kræfter på skibet Ship'Ohøj. Nyd pladsen til leg og fordybelse både ude og inde.

Her bliver det ikke bare konkret, hvad vi kan forvente at opleve – salgstalen giver mig nærmest en taktil fornemmelse, hvor jeg allerede mærker vinden i håret og havvandet i rørebassinet, når jeg læser. Hvem vil ikke gerne prøve at kigge en legesyg sæl i øjnene? Det vil jeg i hvert fald gerne! I Nordsøen Oceanarium koster en voksenbillet 190 kr., mens børn mellem 3-11 år får adgang for 100 kr.

Fårup Sommerland – Danmarks sjoveste skov

Den sidste salgstale kommer fra Fårup Sommerland – en af Danmarks mest besøgte forlystelsesparker. Men kan de levere en salgstale, der er lige så imponerende, som deres rutsjebaner?

- Europas bedste park, Europas bedste forlystelse, Danmarks sjoveste skov, VÆRTENS bedste personale – ja, årsagerne er mange til at aflægge Fårup Sommerland et visit i pinsen. Der er jo faktisk ikke det, du ikke kan i Fårup. Du kan tage herud for at få en is, sippe latte på toget eller chille på den store hoppepude. Du kan suse i Saven forlæns og baglæns på repeat eller få testet rutsjebaneformen med Europas bedste; Fønix! Med verdens første stall-loop er det ikke en forlystelse, der indbyder til latte-sipning. Vi har Skattejagten for alle dusørjægere med hang til eventyr – og Golf Øen til dig, som egentlig hellere bare ville have gået ni huller på golfbanen. Kom nu afsted – de største oplevelser er dem, vi har sammen!

Fårup giver den virkelig gas i salgstalen, så man får en fornemmelse af alle mulighederne og mærker suset – næsten ligesom en tur i Fønix. Pluspoint for entusiasme og power! Som den nordjyde jeg er, kommer jeg næppe til at betale 275 kr. for en indgangsbillet, hvis mit eneste formål et at få en is eller en latte. Men noget, jeg til gengæld gerne betaler for, er en tur gennem verdens første stall-loop for derefter at blive totalt omtumlet i Saven. Og så slutter jeg gerne af med en is – når mine indvolde er faldet på plads, naturligvis.

Hos Fårup Sommerland koster en dagsbillet 275 kr., så det er en tand dyrere end de førnævnte. Til gengæld er der (også her) gratis adgang for børn under 2 år.

Konklusion

Alle attraktionerne giver på hver sin karakteristiske måde nogle gode salgstaler, der skruer op for forventningerne til, hvad jeg kan opleve. Hos Farm Fun sætter min indre praktiske nordjyde pris på den konkrete forventningsafstemning i forhold til både oplevelser og pengepung, mens jeg hos Nordsøen Oceanarium allerede kan mærke vinden i håret og den nysgerrige sæls legesyge blik, mens jeg læser. Sidst, men ikke mindst, giver Fårup den max gas på alle fronter, så man bliver helt rundtosset af alle de spændende muligheder og oplevelser.