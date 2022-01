Fremtidens dramatikere viser os kvinder, der masturberer over magt

Hun stønner af fryd og er svært seksuelt opstemt, allerede da hun banker på - fru K, det er lige før, hun er nødt til at tage hjem for at skifte undertøj.

Hendes naboer - familien F, som hun udspionerer - udviser tydelige empatiske tendenser.

Det er noget, der er forbudt i denne fremtidsversion af Danmark, hvor man skal være "frie stærke individer", og man hilser hinanden med ordene "myndighederne elsker dig!" Hvor plottet i TVs hotteste serie handler om at servere kage for asylansøgere, for derefter for rullende kameraer at trække tæppet væk under dem. Og hvor en populær søndagsaktivitet er at smide sten efter udviste uledsagede mindreårige flygtninge.

Fru F - moren i familien, som fru K udspionerer - kæmper hårdt for at hæve sig over både skyldfølelse og fakta.

Hun vil så gerne være en god samfundsborger, men om natten kommer lysten til at elske og tage ansvar, og det er farligt. For viser man sig som "godhedsfascist", bliver man hentet af en af regeringens sorte ambulancer, og fru K. masturberer uden for døren, hver gang hun har besøgt fru F, over den magt, hun udøver over hende - hvis hun vil, kan hun angive hende til myndighederne.

Teaterstykket er døbt 'Anne Frankenstein', og humoren er kulsort.

Finale i Hjørring

Vi er samlet til Dramatisk Debut, dansk teaters store konkurrence for nye dramatikere, hvor vinderen løber med 100.000 kr. og to opsætninger af sit manuskript på henholdsvis Teater V i Valby og - som noget helt nyt - Vendsyssel Teater.

Teatret i Hjørring er blevet en del af konkurrencen og kommer fremover til at afholde en del af finalerunden, der i år er rykket online på grund af corona.

Både jurymedlemmer og publikum måtte i år opleve opførelsen af stykkerne online. På skærmen skuespiller Charlotte Bøving i rollen som Fru K, der bliver opstemt af at pine sin nabo. Foto: Pelle Koppel

Backstage på Teater V, hvorfra konkurrencen blev afviklet online i søndags. Finalen skulle have være afholdt i Hjørring. Foto: Pelle Koppel

- Det handler i høj grad om at få synliggjort i hele landet, at vi har et rigt felt af spændende nye dramatikere, siger Ditte Bladt-Hansen, der er dramaturg på Vendsyssel Teater og sammen med Jørgen Bing, skuespiller på Vendsyssel Teater, har plads i årets jury.

- Og så passer en konkurrence som Dramatisk Debut bare godt ind på Vendsyssel Teater, der i høj grad arbejder med ny dramatik. Har vi ikke nye dramatikere til at skildre den tid, vi lever i nu, får vi et hul i historien på et tidspunkt. Så talentudvikling er et ekstremt vigtigt fokusområde for os, siger Ditte Bladt-Hansen og nævner 'Motionisterne' - en efterfølger til publikumsuccesen 'Turisterne' fra 2018, som et eksempel på en af teatrets satsninger på ny dansk dramatik.

40 håbefulde dramatikere havde sendt et manuskript ind, og tre blev efterfølgende udvalgt til workshops med instruktører og skuespillere. Med i juryen sidder Ditte Bladt-Hansen, dramaturg på Vendsyssel Teater.

Mere om konkurrencen Dramatisk Debut er dansk teaters store manuskriptkonkurrence for debuterende dramatikere og bliver fremadrettet faciliteret af Vendsyssel Teater og Teater V i forening. Førsteprisen er på 100.000 kr. samt efterfølgende spilleperiode på Vendsyssel Teater i Hjørring og på Teater V i Valby i september. 2. prisen er et arbejdslegat på 10.000 kr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk. 3. prisen er et arbejdslegat på 5.000 kr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk. Derudover uddeles en publikumspris på 15.000 kr. Alle, der ikke har haft dramatikerdebut med overenskomstmæssig dramatikerløn, kan deltage. Konkurrencen er anonym. VIS MERE

En ikke egnet mor?

Det er finalen, vi nu følger. Nu er der ikke mere at rette på, nu er det op til juryen og publikum at vurdere stykkerne fra de udvalgte, der langt fra er uerfarne på et scenegulv, men dog uprøvede som dramatikere.

Det gælder Tor Lind - dramatikeren bag dystopien 'Anne Frankenstein', der er uddannet operasanger og har medvirket i en lang række produktioner med bl.a. Malmø Opera, Den Fynske Opera og Folkoperan i Stockholm.

Og det gælder skuespiller Sandra Mahmoud Lindquist, der har været ansat på blandt andet Vendsyssel Teater, Limfjordsteatret og Himmerlands Teater.

Nu springer også hun ud som dramatiker med stykket 'Oprah Winfrey har alt, men ingen børn' - dagens anden forestilling. Hun indtager selv hovedrollen i sit delvist autobiografiske stykke, nærmere bestemt som "kvinden", der ikke ved, om hun vil have børn.

Er hun egnet, når far slog mor, og hendes fars far slog hendes fars mor? Er snotnæser, rodløshed og løse næver arveligt, spørger Sandra, som vi møder i et venterum hos lægen, hvor en højgravid kvinde som en sprudlende påskehare taler om det vidunderlige ved at sætte nyt liv i verden. Måske er der også et lille nyt liv i Sandras mave? Hvad hvis det er en kommende kvinde-hader?

Måske er børn ikke for alle - og måske er alle ikke for børn, diskuterer hun med sig selv, imens Oprah Winfrey, Sandras idol gennem livet, kravler ud af fjernsynet for at guide hende.

Mediemogulen og talkshow-dronningen Oprah har ikke børn, og det behøver 'kvinden' heller ikke, forsøger en yderst påtrængende Oprah at få hende til at forstå, imens hun fyrer lommefilosofi af efterfulgt af dåseklap.

Oprah i skikkelse af skuespiller Laura Allen Müller slikker sig sultent om munden, hver gang der er optakt til at grave i barndomstraumer og til fem-minutters psykoanalyser af sine gæster, der efterlader dem hulkende foran et begejstret publikum.

Udover Oprah Winfrey er der moren, der ikke vil anerkende "lorten" i barndommen, og veninden, der mener, at børn er meningen med kvinders liv. Og altså Sandra selv, der som tusindvis af kvinder skal gøre op med sig selv, om angsten for at fortryde et fravalg vejer tungere end manglende lyst. Og selvtillid som mor.

Og hun er langt fra ene om som dramatiker at beskæftige sig med forældreskab. Ser man overordnet på de 40, der har sendt manuskripter ind til årets konkurrence, er der en rød tråd i temaer, vurderer Ditte Bladt-Hansen.

De største tendenser er fertilitet, dommedag og alderdom. Og ser man på udtrykket, går det igen, at mange stykker er tænkt meget filmisk med hårde klip.

Det gør sig gældende i konkurrencens tredje stykke 'Afbrudt Samliv', der viser ømme og sårbare scener i et 45 år langt ægteskab.

Kvinden der forsvinder

I dette stykke møder vi Marianne - den ene del af et ældre ægtepar, der har haft et dejligt liv med børn, børnebørn og sang og musik. Nu ser hun porno dagen lang - til Carstens først undren og derefter stigende irritation.

Men det er et trygt rum at gå ind i for Marianne (elegant og kærligt spillet af Tammi Øst), som vi erfarer lider af alzheimer, og som har stigende svært ved at orientere sig i virkeligheden. Carsten kæmper for at fastholde dem i det gamle, imens hun nysgerrig hengiver sig til nye følelser. Men sygdommen gør faktisk, at parret når et helt nyt sted hen i deres allersidste tid sammen, hvor normale filtre imellem dem forsvinder.

Stykket er skrevet af Henriette Katrine Lund, der er sanger og skuespiller - til februar spiller hun Emmy i “Et dukkehjem-15 år efter” på Himmerlands Teater.

Temaet omkring alzheimer kan umiddelbart virke tungt, men Henriette Katrine Lund afmonterer tyngden med masser af humor. Som i scenen, hvor Carsten går med på at indspille en pornofilm.

Skildringen af samlivet under sygdom er både tåkrummende, sort og bevægende, og sådan skal det være. For det er sådan, livet er, fortæller Henriette Katrine Lund efter forestillingerne, hvor finalisterne stiller op til et kort interview, imens juryen voterer. Hun har selv haft sygdommen inde på livet i sin familie, og hun har lært det frigørende i latter.

Årets vinder er Henriette Katrine Lund (i midten). Andenpladsen går til Tor Lind og tredjepladsen til Sandra Mahmoud Lindquist.

Og så er det blevet tid til prisoverrækkelse. Både årets førstepris på 100.000 kr. og årets publikumpris på 15.000 kr. går til Henriette Katrine Lund.

- Det er svært at vælge mellem tre så forskellige manuskripter, hvoraf nogle på en spændende måde udfordrer formen, det er eksperimenter som disse, vi håber på at se i en konkurrence som denne. Men Henriette Katrine Lund præsenterede en skøn, nem og samtidig sårbar, nærværende og rørende fortælling, som fungerer som historie, og som mange mennesker kan relatere til, siger jurymedlem Ditte Bladt-Hansen.

'Afbrudt Samliv' sættes i produktion med urpremiere på Vendsyssel Teater og efterfølgende spilleperiode i København.