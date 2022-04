Frustration: Fjern krig kan ramme vikingeborge

HIMMERLAND:Næsten alt har lagt op til, at Himmerland til sommer får kåret to stykker kulturarv i verdensklasse. Men nu truer krigen i Ukraine med at skyde planerne ned, selv om kanonerne står mere end 2.000 kilometer væk.

Det handler om Danmarks fem vikingeborge, hvoraf Fyrkat ligger i Hobro og Aggersborg ved Løgstør. De mest markante strukturer, som vikingetiden har efterladt i det danske landskab, og som man har ansøgt FN's kulturorganisation, Unesco, om at gøre til verdensarv.

Ansøgningen - en bog på 391 fuldt illustrerede sider på glittet papir - er modtaget så positivt af Unescos fagfolk, at danske museumsfolk ser optimistisk på at få ringborgene indlemmet i attraktionernes verdens-elite. Det vil være sammen med for eksempel mexicanske pyramider, Colosseum i Rom og Den Forbudte By i Beijing.

Rusland er no-go

Når der nu er tvivl om, hvorvidt afgørelsen falder i år, skyldes det, at det afgørende møde midt i juni skal holdes i den russiske millionby Kazan 800 kilometer øst for Moskva. Det kan ikke få deltagelse fra Danmark eller andre af de lande, der er med i den omfattende boykot af Rusland som følge af invasionen af Ukraine. Især fordi det som sådan er nationen Danmark, der fremsender ansøgningen.

En nødløsning som et virtuelt møde kan man heller ikke gribe til. Det vil tælle som deltagelse, og er no-go, som reglerne er stillet op.

I gang siden 2007

En flytning af mødet kan selvfølgelig komme på tale. Men det vil kræve et andet møde og en afstemning blandt godt 20 deltagerlande, hvilket der ikke er kommet noget ud om. Derfor kan det også ende med at mødet bliver udsat et år.

- Jeg har arbejdet med det her siden 2007, og jeg vil rigtig gerne have det gjort færdigt. Det er da frustrerende, det her. Men der er nok ikke andet at gøre, end atter at være tålmodig, siger Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyske Museer og en samlende kraft bag projektet.

Aggersborg ved Løgstør er langt den største af de danske vikingeborge. Men lige nu er udsigten til en kåring som verdensarv en by i Rusland. Arkivfoto

Kompliceret

Han forestiller sig, at mødet kunne flyttes til UNESCO's hovedkvarter i Paris. Men det, der udefra ligner en afgørelse, der kan tages med en rask beslutning og et pennestrøg, er noget mere indviklet set inde fra UNESCO's organisation for natur- og kulturarv, Icomos:

- Reglerne er komplicerede. Der skal et stort flertal til blandt deltagerne for at ændre mødets placering. Og formanden er i øvrigt russisk, fortæller Lars Christian Nørbach.

Venter i spænding

I Hobro og Løgstør er man langt fremme med forberedelser, der kan gøre Fyrkat og Aggersborg til markante attraktioner og ikke mindst til noget, man kan være stolte af i Nordjylland og Danmark. Her har man dog hele tiden haft den parentes omkring arbejdet, at borgene måske ikke bliver kåret alligevel - eller at Icomos vil bede om supplerende materiale, inden man afgør sagen endeligt.

Troen på vikingeborgene er dog stadig stor. Også hos Lars Christian Nørbach.

- Nu må vi se, når vi når hen i maj. Der plejer at komme materiale en seks uger før mødet skal afholdes. Jeg er ret spændt på, hvad det indeholder, siger han.