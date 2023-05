Fuld fart på billetsalget: Så mange er klar til rock på Dyrskuepladsen

THISTED:Nedtællingen til sommerens udgave af Thy Rock er i fuld gang, og billetsalget begynder at afspejle, at også publikum glæder sig til en tur på Dyrskuepladsen i weekenden 23.-24. juni.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

- Vi nærmer os 7000 solgte billetter og dermed tegner årets Thy Rock til at blive endnu en publikumsmæssig succes. Vores endagsbilletter er snublende tæt på udsolgt, og her skal man virkeligt være hurtig, hvis man vil sikre sig en i forsalg. Det vil dog stadig være mulighed for købe et antal endagsbilletter ved indgangen, fortæller Hans Peter "HP" Jarl Madsen, fra Thy Rock.

Programmet byder i år på navne som blandt andre Thomas Helmig, Lukas Graham og Nik & Jay.

Publikumsros til musikprogram

HP fortæller, at publikum har taget godt imod årets program:

- Vi får mange positive kommentarer hele vejen rundt og det er vi selvfølgelig glade for. Det, sammen med et godt billetsalg indtil nu, gør, at der er en rigtig god stemning blandt de frivillige, der allerede nu er i fuld gang med at planlægge de sidste detaljer for at lave så god en fest som overhovedet muligt, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Thy Rock har senest tilføjet flere lokale artister på programmet som albumaktuelle Smugler og Elba.

Martin Andersen og resten af Meridian træder op på Den Lille Vilde, mens Italobrothers og Spektators indtager Radio Limfjordteltet.

Jagten på de sidste frivillige

Sidste år var Thy Rock truet på afviklingen, fordi for få havde meldt sig som frivillige. I år er billedet anderledes positivt, selvom man stadig mangler at få de sidste hænder på plads.

- Vi mangler lige nu cirka 300 frivillige og skal nok nå i mål. Men har man lyst til at tage en tjans som frivillig, skal man bare skyde sig at tilmelde sig på Thy Rocks hjemmeside. Som frivillig får man blandt andet mulighed for at tage en ledsager med gratis til enten Løgstør Open Air, Rock i Frederikshavn eller Rock i Ringkøbing, fortæller Hans Peter Jarl Madsen.

HP forventer, at Thy Rock kan melde om fuldt hus med flere end 10.000 gæster, når årets fest i Thy skydes i gang fredag den 23. og lørdag den 24. juni 2023 på Dyrskuepladsen i Thisted.