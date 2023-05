Gaveregn fra Christiansborg: Millioner til nordjysk kultur

NORDJYLLAND:En kreds af nordjyske kulturinstitutioner var blandt modtagerne, da en bred kreds af politiske partier på Christiansborg onsdag var i gavehumør.

I alt blev der onsdag uddelt 324 millioner kroner i forbindelse med årets såkaldte kulturelle aktstykke, og det af dem havnede 7,5 millioner kroner i Nordjylland.

Pengene kommer primært fra overskuddet i Danske Spil A/S.

Topscorer blev koldkrigsbunkeren Regan Vest, der åbnede tidligere på året. Koldkrigsmuseet kan se frem til et kontant skulderklap på 2,6 millioner kroner.

Aalborg Teater modtager 2,1 mio. kr. fra uddelingen, mens Nordkraft Big Band kan glæde sig over at modtage 1,5 millioner kroner. Netop det tilskud glæder MF Lise Bech fra Danmarksdemokraterne - bosiddende i Støvring og valgt i Nordjylland.

- Jeg så allerhelst, at Nordkraft Big Band ligesom orkestre og big bands i resten af landet får tildelt fast driftsstøtte fra staten. Men indtil da er jeg glad for, at kampen for at sikre Nordkraft Big Band er lykkedes. Jeg ved, at pengene vil gøre en kæmpe forskel for det nordjyske band, skriver den nordjyske politiker på sin Facebook-side, hvor hun også glæder sig over pengene til Regan Vest, som hun kalder "sit hjertebarn".

- Bunkeren er et autentisk stykke Danmarkshistorie. En del af vores historie, som mere end nogensinde er vigtig at værne om, skriver hun.

Læsø Museum er blevet tilgodeset med 0,6 mio. kr. Museet for Papirkunst i Blokhus har fået 2782.000 kr., mens Kulturmødet på Mors får 500.000 kr.

Oven i det kan række af regionale spillesteder i Danmark se frem til at dele 12,7 mio. kr. Tre af dem ligger i Nordjylland. Det er Det Musiske Hus i Frederikshavn, Studenterhuset i Aalborg samt Spillestedet Thy, som alle må formodes at få del i de penge.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) glæder sig også over den brede aftale.

- Danmark er en kulturnation, og jeg er utrolig glad for igen at kunne støtte op om nye initiativer, der kan både kan skabe glæde lokalt og sætte strøm til de kulturelle metropoler, siger han i en pressemeddelelse.