Glad Thy Rock-formand gør status: - Vi har vundet første halvleg

THISTED:Solen er stået op over endnu en dag med rock på Dyrskuepladsen i Thisted, og ovenpå fredagens udskejelser er det en særdeles tilfreds festivalformand, der kan overvære de sidste forberedelser inden lørdagens rykind af gæster.

- Dagen i går kunne næsten ikke være gået bedre, må vi være ærlige at sige. Vi havde masser af glade mennesker, og en rigtig flot plads lige fra start, siger Hans Peter "HP" Jarl Madsen.

Den ekstra halvanden uges forberedelse, som Thy Rock i år har brugt på opbygningen af pladsen, har i den grad givet pote:

- Vi har brugt meget mere tid på at bygge op inden festivalen i år, og det kunne vi godt mærke, der var meget mere ro på. Selvfølgelig er der altid lidt pres på til sidst, med lidt pallerammer, der står rundtomkring, men i det store hele var vi på plads, og det kunne vi godt mærke, siger HP.

- Så vi var helt klar til at tage imod et rekordstort publikum på 11.000 gæster, tilføjer festivalformanden, der også kan berette om en stille og rolig afvikling, når det kommer til politiet og samaritterne.

- Vi tog lidt narko i indgangen, og det er det, vi har haft - og fortsat har - meget fokus på. Der var generelt meget lidt ballade, folk var kommet for at hygge sig, og det var også det, jeg kunne fornemme, når jeg bevægede mig rundt ud på pladsen. Der var god stemning, siger han.

Temperaturen dalede lidt hen på dagen, og det var lidt en ulempe for salget i baren, men afviklingen af alle koncerterne gik efter planen - også Italobrothers, som gik på scenen i Radio Limfjord Teltet kl. 01.

Forventningerne til lørdag er endnu en dag med god fest, stemning og musik:

- Solen skinner over Dyrskuepladsen, og tager du en tur på pladsen nu, kan du ikke se, at vi har 11.000 mennesker samlet i år. Jeg forventer, vi er topklar til at tage imod Kato, som åbner her kl. 14, siger festivalformanden og slår fast:

- Vi har vundet første halvleg, og vi gider ikke ud i omkamp, så vi vinder også anden halvleg.