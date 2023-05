Glenn Bech og Cheminova på Kulturmødet

MORS: Kulturmødet Mors har tradition for et stærkt forfatterprogram, hvor ambitionen er at vise, hvordan litteraturens stemmer er afgørende, når det handler om at diskutere det samfund, som vi er fælles om. Nu tilføjer Kulturmødet en række anmelderroste og markante forfattere til årets program.

Vi har inviteret en række forfattere, der på hver deres måde giver en stemme til de mennesker, som vi ofte taler om, men sjældent med. Det er forfattere, der tør starte den nødvendige samtale om svære temaer, de bryder tabuer og insisterer på at blive hørt - og gudskelov for det.

Glenn Bech raser mod privilegieblindhed hos samfundseliten - og sig selv - i sit manifest ‘Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet’ (2022), Anna Juul har skrevet en hudløst ærligt bog ”Superskurk” (2023) om at leve med psykisk sygdom og viser, at det gode liv ikke altid er ét, man kan gøre sig fortjent til.

Forfatter Caspar Eric har cerebral parese og giver i sin aktuelle digtsamling ’Nye balancer’ (2023) et nødvendigt indblik i, hvordan det er at leve med en handicappet krop i et samfund, der ser den anden vej. Zakiya Ajmi skriver i ’Delvist Møbleret’ (2022) om en række privilegieløse mennesker, der konstant bliver indhentet af deres fortid. Kristian Leth insisterer på en verden fuld af håb midt i en klimakrise, og er aktuel med ’Fremtiden er der også i morgen’ (2023), mens Kim Blæsbjerg, der er født og opvokset i Lemvig, med bogen ’De bedste familier’ (2023) går tæt på tavshedskulturen i Vestjylland, og en af danmarkshistoriens største miljøskandaler på kemifabrikken Cheminova i 1950´erne.

Kim Blæsbjerg skriver om Cheminova, der etablerede sig på Rønland i 1950'erne, så man næste kan mærke lugten fra kemifabrikken. Privat foto

- På Kulturmødet mødes mange forskellige mennesker, og er derfor et fantastisk sted for nye litteraturmøder mellem forfattere og publikum på tværs af geografi, generationer og samfundslag. Vi tror på, at kunsten kan starte nye og reflekterede samtaler, og med årets program er vi allerede i gang, siger Trine Bang, direktør på Kulturmødet.

Forfatterne kan opleves på store scener, til samtaler i private hjem, på ungescenen og i biografens mørke. Alle litteraturarrangementer bliver modereret af markante og erfarne profiler, der blandt andet tæller Emma Holten, Adam Holm, Ane Cortzen og Noa Kjærsgaard Hansen.

Kulturmødets litteraturprogram er støttet af Statens Kunstfond. 10 års jubilæumsudgaven af den landsdækkende begivenhed på Mors finder sted 24.-26. august.