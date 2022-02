Gødning til undergrundsukrudtet

Byens puls dunker igen på livet løs efter tiden med corona-nedlukninger. Og senere på foråret sættes der forstærkning på taktslagene, når hele tre store musikalske talentkonkurrencer enten debuterer eller genopstår.

I denne uge er en helt ny talentkonkurrence inden for elektronisk musik blevet præsenteret med blandt andre Aairport Festival som afsender. Skråen lægger igen i år hus til den tilbagevendende Band Battle, og endelig vender også Ungdomsringens Musikfestival tilbage i starten af juni.

Og selv om vi nu er forbi tiden med nedlukning, så er det som om, de seneste par års pandemivælde giver nyheden om de tre events en særlig aura af frihedsfølelse og livslyst.

Vi medier såvel som politikerne har i høj grad fokuseret på, hvordan coronaen har frataget etablerede kunstnere deres indkomst og livsgrundlag. Et fokus som har været helt og aldeles på sin plads.

Men ikke al valuta kan gøres op i klingende mønt, og én gruppe, hvis manglende udfoldelsesmuligheder i langt mindre grad har været udmalet i gule bjælker, er hele vækstlaget inden for musik og scenekunst. For uden koncerter ingen opvarmningsband, uden hovednavn intet undergrundsukrudt, som radioværten Anders Bøtter ynder at kalde de håbefulde talenter i demo-segmentet.

Hvor de pladeudgivende og turnerende musikere krone for krone kan sætte sig og gøre op, hvilke indtægter de i coronaens navn er gået glip af, er tabet langt sværere at gøre op for de spirende talenter.

Eksponeringen er jo ikke nødvendigvis forsvundet. Den er snarere flyttet over på digitale platforme som Youtube, Soundcloud og Bandcamp. Men det ændrer ikke ved, at gassen er gået af den modningsproces som livescenerne i høj grad udgør, og musikerne har været berøvet muligheden for at blive verdensberømte inden for bygrænsen.

En trædesten som – globale, digitale platforme til trods – stadig kan være afgørende i støbningen af en videre karriere – især inden for de mere nichede genrer.

Derfor skal der lyde stor anerkendelse til spillestederne og den omkringliggende underskov af frivillige for fortsat at lægge affyringsplatform til de nye navne. Og ikke mindst skal der herfra lyde en kæmpe opfordring til publikum om at møde op ude ved scenekanten og være med til at gøde jorden for det nordjyske undergrundsukrudt. Vi ses derude!