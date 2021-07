GomSpace-direktør: Størrelsen i forskelsbehandlingen kommer bag på mig

Kultur spiller en stor rolle i tiltrækningen af både virksomheder og højtuddannede til regionen, lyder det fra Brian Juhl Lorentsen, erhvervskonsulent hos BusinessAalborg (til venstre), Catharina Vinther Engqvist, Head of Foreign Direct Investment i Invest in Aalborg, og Niels Buus, adm. direktør i GomSpace, der er bekymret over skævvridningen i fordeling af statsstøtte til kultur. Fotos: Martin Damgaard og Bente Poder