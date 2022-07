Gratis musik i Rododendronparken

BRØNDERSLEV: Brønderslev Pensionistforening indbyder til skotsk, irsk og dansk musik-eftermiddag i Rododendronparken søndag 31. juli - med gratis adgang.

Byrådspolitiker Ole Jespersgaard binder de musikalske indslag på friluftsscenen sammen som konferencier.

- Fjordfolk spiller så benene spjætter, og Maibrit Post synger så øjnene dugger. Det bliver en oplevelse, når der igen i år er Musik i Parken i Brønderslev, lyder det fra arrangørerne.

Fjordfolk spiller medrivende irsk og skotsk inspireret folkemusik med glæde og glimt i øjet.

- Flerstemmig sang og flotte harmonier får musikken til at svinge, så det er svært at holde sig i ro. Og så kommer Maibrit Post. Hun har sunget siden 2007 og er populær i hele Nordjylland for sit underholdende og spil-levende sceneshow, men hun er også blevet kendt i hele Danmark, da hun for to år siden blev Årets Dansktopkunstner i Danmarks Radio, oplyses endvidere.

Maibrit Post vil blandt meget andet underholde med nogle af de elskede ørehængere fra Giro 413. Privatfoto

Maibrit Post vil blandt meget andet underholde med nogle af de elskede ørehængere fra Giro 413 samt en god portion country.

Musik i Parken varer fra 13.30 til 16.30, og der er salg af øl, vand, kaffe og vafler til rimelige priser. Alle er velkomne.

Og Else Jespersen fra Brønderslev Pensionistforening håber på godt vejr i år, da det ellers succesfulde arrangementet sidste år sluttede lidt brat med regnvejr.

– Tag endelig paraply og regntøj med, det kan være, at det holder regnguderne væk, siger Else Jespersen med et smil.