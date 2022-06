Gratis musikoplevelser på Mors: Her er Kulturmødets store navne

NYKØBING:Andre steder kræver det pænt store udgifter til entreen at komme til livekoncert. Men under Kulturmødet på Mors 25.-27. august er der gratis adgang til det hele - også til bands som Hugorm, Katinka Band, Den Sorte Skole og Dopha.

Med sit musikprogram vil Kulturmødet sætte fokus på nye, spændende navne, der samtidig repræsenterer en folkelig bredde.

- Vi sætter scenen for store fælles koncerter med Hugorm og Katinka Band på Folkescenen, inviterer publikum på totalinstallation i Nykøbing Kirke skabt af Den Sorte Skole og kunstnerkollektivet Vertigo og sikrer fest til de lyse timer med blandt andre Fabräk og Zar Paolo. Det er det bedste musikalske program, vi har præsenteret i de fire år, jeg har været direktør, og det understreger, at Kulturmødet har store visioner på musikkens vegne, siger direktør Trine Bang.

Hugorm med Simon Kvamm i front og Katinka Bjerregaards Katinka Band bliver hovednavnene på Kulturmødets Folkescene, hvor de lukker henholdsvis fredag og lørdag aften.

Hugorm spillede sin første koncert i Monas Hus på Kulturmødet i 2019, og ifølge en pressemeddelelse fra Kulturmødet kan de præsentere shows, der stikker i mange forskellige kreative retninger undervejs.

Katinka Band lukker festen lørdag aften på Kulturmødets Folkescene. Foto: Daniel Buchwald

Katinka Band beskrives som et projekt, båret frem af en ukuelighed og en insisterende ægthed: "Forsanger Katinka Bjerregaards tekster er en mosaik af både hjertelige og smertelige følelser, som lige så vel som at varme også hellere end gerne må gøre ondt."

På Kulturmødet er et helt område dedikeret til unge, som den lokale forening UngKult præsenterer spirende talenter fra.

- I 2020 startede vi med et par lokale bands i vores eget telt. Nu er vi klar til at fyre op under Kulturmødets nye koncertscene med et drømmeprogram af artister som Rigmor, Guldimund, Kalasset og Dopha, fortæller Malte Houe fra UngKult.

I øvrigt er følgende navne på programmet: Hun_sagde, Den Sorte Skole & Vertigo - Refrakto, Burning Red Ivanhoe, Kalaset, FABRÄK. Zar Paulo samt Dillistone og USSEL.

Desuden er der møder mellem de musikalske genrer, når TV2-forsanger Steffen Brandt optræder med det klassiske strygerensemble Who Killed Bambi og mezzosopran Andrea Pellegrini med D-A-D-guitarist Jacob Binzer.

Den klassiske musik og jazz- og folkemusikken i øvrigt præsenteres 20. juni, når Kulturmødet offentliggør det samlede program.