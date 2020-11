Guide: Nu kommer de nye spillekonsoller – få overblikket og vælg den rigtige

NORDJYLLAND:Så er syv års ventetid ved at være ovre – november 2020 bliver startskuddet på den næste konsolkrig, når både Microsoft og Sony lancerer deres nye spillekonsoller.

Men hvor der normalt plejer at være én konsol, der skal lanceres, smider begge tech-giganter to udgaver afsted. Står du over for selv at skulle købe en ny konsol – enten til dig selv, din kæreste eller dine børn – og ikke helt har besluttet dig endnu? Så får du her den information, du skal bruge - så du ved, hvilken konsol der passer bedst til dig.

Scroll længere ned i artikel for at finde den gamer-type, der passer til dig – og få vores tip til den rigtige konsol.

Microsoft lancerer to konsoller d. 10. november. Xbox Series X (venstre) og Xbox Series S (højre). Foto: Microsoft

Det vigtigste om Xbox Series X og S

Pris: Series X: 3900 kr. – Series S (Digital): 2400 kr.

Dato: 10. november

Overvej dette spil til lancering: Assassin’s Creed Valhalla

Microsoft, som står bag Xbox, sender to forskellige konsoller på gaden – Series X og Series S – yes, man skal være klar i spyttet, når man spørger efter den rigtige model i butikken.

Series X, den sorte, er den dyre udgave med diskdrev og flest hestekræfter, mens Series S, den hvide, ikke har noget diskdrev og heller ikke lige så meget power. Hvad betyder det så i praksis? Spillene kommer til at blive en smule pænere og kan køre i 4K på Series X – den billigere Series S kan ikke afvikle spillene i 4K. Begge konsoller kommer dog til at kunne køre de samme spil. Så selvom du køber den billigere Series S, kan man stadig spille det nyeste GTA, Fifa og Call of Duty. Med andre ord, så man skal gå op i gaming, før den flottere grafik er de 1500 kr. ekstra værd.

De fleste spil udkommer til både PlayStation og Xbox, men Xbox er særligt stærke på skydespil – blandt andet takket være deres eksklusive serier Halo og Gears of War.

Den eneste forskel på de to PlayStation-konsoller er diskdrevet. Derudover er teknikken inden i den samme. Foto: Sony

Det vigtigste om Playstation 5

Pris: 4200 kr. – Digital Edition: 3400 kr.

Lanceringsdato: 19. november

Overvej dette spil til lancering: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ligesom med de nye Xbox-konsoller bliver der også lanceret to nye PlayStation-konsoller. I modsætning til konkurrenten, så er det kun diskdrevet, der er forskellen på de to PlayStation 5-modeller. Altså hvorvidt konsollen kan køre fysiske spil. Indmaden er derudover fuldstændig den samme, og de kan begge afvikle spil i 4K.

PlayStation har op til nu været den klart foretrukne konsol i Danmark. Spørgsmålet er, om de kan gentage succesen. På papiret er PlayStation 5 nemlig bagud fra start. Den er dyrere at anskaffe og har en lille smule færre hestekræfter end en Xbox Series X. Hvorvidt man rent faktisk kommer til at kunne mærke og ikke mindst se en forskel på grafikken mellem PlayStation 5 og Xbox Series X, er stadig for tidligt at sige.

PlayStation har til gengæld via deres egne spilstudier en række eksklusive og meget roste spilserier såsom God of War, Uncharted, The Last of Us og Horizon Zero Dawn.

Spider-Man er en af de eksklusive spilserier, man kun kan spille på PlayStation. Foto: Sony

Hvad er de vigtigste forskelle?

Skåret ind til benet kan de to, eller fire, maskiner det samme – spille de nyeste konsolspil – og de fleste spil vil udkomme til både Xbox og PlayStation. Men der er to ting, der er vigtige at have in mente, når det gælder nye spillekonsoller.

Hvor meget power har de, og ikke mindst, hvilke spil udkommer til dem? Det er på netop de to punkter, de to brands adskiller sig fra hinanden.

Den dyreste Xbox, Series X, har på papiret flest hestekræfter og burde derfor i teorien kunne levere spillene flottere end en PlayStation 5. Så hvis den flotteste grafik og højeste opløsning med den hurtigste billedopdatering er vigtigst for dig – så er det nok en Xbox Series X, du bør overveje.

PlayStation har til gengæld et større katalog af anmelderroste, eksklusive spilserier at støtte sig til. Xbox har også sine egne eksklusive titler, men i den seneste generation er det hovedsageligt PlayStation-spillene, der har fået den største opmærksomhed.

Det er med andre ord et valg mellem hestekræfter og flest eksklusive titler.

Assassin's Creed Valhalla, hvor du spiller en skandinavisk viking, udkommer til både PlayStation og Xbox Foto: Ubisoft

Digital eller med diskdrev? – Tænk dig godt om

Uanset om du køber en PlayStation 5 eller en Xbox skal du vælge, om du vil købe den dyre version med diskdrev, der kan spille fysiske spil – eller den digitale, hvor alle spil skal købes online gennem Sonys eller Microsofts egne digitale butikker. Lige for en god ordens skyld - de dyrere konsoller med diskdrev kan afspille både digitale og fysiske spil, mens de billige kun kan køre spil købt digitalt.

Der er sådan set flere, magelige fordele ved at vælge den billigere konsol uden diskdrev. Først og fremmest er den selvfølgelig billigere, og du slipper for at skulle skifte disk, når du vil spille noget andet. Der er ofte tilbud på lidt ældre spil i de digitale butikker, MEN – det er også her i den digitale butik, du skal træde varsomt.

For spil på de digitale butikker er som regel dyrere end de fysiske udgaver – især omkring lancering.

Tag for eksempel det kommende Assassin's Creed Valhalla til PlayStation 5. I skrivende stund koster den fysiske udgave i butikkerne omkring 450 kr. Digitalt koster det 519 kr. Til trods for et par gode tilbud hist og pist er spil ofte billigere fysisk end digitalt – og i det lange løb kan det betyde, den billige konsol ender med at blive en dyrere løsning.