Her er syv begivenheder, der kan give dig oplevelser for livet

Har du forstand på opera, vil du sikkert nikke anerkendende, når du studerer programmet fra Aalborg Operafestival.

Men der er også masser af uforpligtende møder med opera, hvis du er lidt us...

1 Opera fra altanen

I næste uge kommer operaen til dig, men du kan også selv opsøge den i gadebilledet. Arkivfoto: Torben Hansen

Over fire dage kan du fra 12 adresser i Aalborg høre storslåede arier mellem havekrukker og rå vægge fra altaner og på terrasser og i baggårde.

De fire dage er dedikeret til værker fra henholdsvis Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien - ét land per dag, opført af barytoner og sopraner.

Se alle tidspunkterne og adresserne på aalborgopera.dk

2 Anmelderrost totaloplevelse

Inspirationen til "LOL - Laughing out loud" kommer fra bogen Miss Lonelyhearts, der er skrevet under depressionen i 30’erne og giver et aktuelt billede af et samfund og menneske i krise. Foto: OPE-N

I internettets mørke afkroge er der frit løb for kvindehad og racisme og rum for, at folk kan bære nyt ved til had.

Komponisten Matilde Böcher har i tæt samarbejde med lyddesigner Asger Kudahl skabt "LOL - Laughing out loud" - en dragende og intim totaloplevelse, hvor publikum bliver en del af en vandrende kulisse i en fortælling om vores digitale samtid.

Kontratenor Morten Grove Frandsen spiller alle rollerne som de ensomme skæbner, som gemmer sig på nettet.

Forestillingen har netop haft urpremiere til årets SPOR festival i Aarhus - efter sigende med bragende succes, og er skabt af Louise Beck - en af landets mest markante iscenesættere lige nu.

14. august kl. 19.30, Musikkens Hus

3 Dyk ned i historien

Operaeksperterne er Henrik Engelbrecht, Martin Guldberg, Søren Schelling og Jan Mygind.

Føler du dig som en novice i opera, har du nu chancen for at blive klædt lidt mere på.

Over fire dage kan du opleve fire eksperter gennemgå de store operaøjeblikke og dykke ned i næsten 550 års operahistorie.

Hvert foredrag er vinklet, fx kan du dykke ned i stjernesangeres personlighed og de ”gyldne stemmer”, der betog en hel samtid.

Se alle tidspunkter og temaer på aalborgopera.dk

4 Opera i børnehøjde

Har I brug for nye oplevelser på legepladsen, så er her en, som dit barn vil tale længe om.

Sopranen Nickie Johansson tager sin fineste kjole på og møder børnene på gyngerne, i sandkassen eller i klatretårnet, hvor hun tager fat om de mest populære og lyttevenlige arier.

Hver opførelse varer 15 minutter, og Nickie akkompagneres af Julie Holmegaard Schade på akkordeon, der også går rundt mellem børnene.

Legepladserne er Edderkoppen i Aalborg Øst, Legepladsen ved Fristedet på Thulevej og

Vangen ved fælleshuset i Nørresundby.

Der serveres kage og kaffe ad libitum.

Se tidspunkter på aalborgopera.dk

Er dine børn blevet hooked på opera, kan de opleve børneoperaen Troldeprinsessen i Mølleparken 14. august kl. 10, hvor 10.000 børn synger med.

5 True crime i operaformat

I denne moderne Romeo & Julie bliver tragedien fortalt gennem journalisten, naboen, vennen, læreren og lægen, der løbende stykker brikkerne sammen til ét billede.

"Denis & Katya" er opera baseret på virkelige hændelser og foregår i en digitaliseret verden, hvor voyeurisme, fake news og trolls hersker.

I 2016 flygter gymnasieeleverne Denis og Katya sammen, fordi de er blevet forbudt at se hinanden. De ender i en hytte, hvor de omgivet af sprut, cigaretter og våben vælger at livestreame deres tanker og flugt.

Deres liv ender brat tre dage efter, hvor de bliver fundet døde af russiske specialstyrke-soldater. Men var det selvmord, eller blev de slået ihjel?

Stykket er oversat og instrueret af den danske instruktør Selma Mongelard, der sammen med kompagniet Kind Of Opera viser en ny og dokumentarisk måde at opføre opera på.

Opførelsen i Aalborg er en danmarkspremiere, det spiller efterfølgende i København på Folketeatret.

18. august kl. 20.30, Musikkens Hus

6 Iransk uhygge

Den iranske forfatter Sadegh Hedayat (1903 - 1951) er betragtet som en af Irans største. Nu kn du opleve et af hans værker på scenen.

"The red room" er baseret på en foruroligende novelle af en af Irans helt store og vigtigste litterære skikkelser, Sadegh Hedayat, hvis bøger i mange år var forbudt i hans samtid.

Fortællingen foregår i Iran i 1930’erne og udspiller sig over en nat, hvor to fremmede mødes i provinsbyen Khansar, og den ene tilbyder den anden et værelse for natten. Men der er ikke tale om almindelig gæstfrihed, og den skræmte gæst ser pludselig, at hans vært måske er et monster.

Både Edgar Allan Poes og Franz Kafkas spøgelser kigger frem i denne uhyggelige tragedie om fremmedgørelse og afvisning.

17. august kl. 17.30 og kl. 20, Teater Nordkraft

7 Opera i naturen

Arkivfoto: Martin Damgård

Det er ikke kun i Aalborg, at du i næste uge kan opleve opera.

I Rebild kan du 13. august kl. 13 opleve Tchaikovsky, Bizet og Bernstein under åben himmel i bakkerne med Preben Kristensen som vært og Aalborg Symfoniorkester og kammerkoret Coro Misto bag de store solister.

Og så ruller Musikkens Bus 17. august endnu engang ud for at servere Sartori, Puccini og Reesen ved Attrup Havn og Slettestrand, hvor publikum kan opleve temperamentsfulde, lokkende og kærlige kvindeskikkelser og selvsikre, charmerende og danseklare herrer.

Der er både mulighed for at sidde helt tæt på sangerne eller stå i nærheden eller lege i sandet med børnene.

Bussen når til Attrup Havn kl. 17 og til Slettestrand kl. 20.