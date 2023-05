Hæder til kulturen i Thy: De skal kæmpe om prisen

THISTED:Lørdag 13. maj hædrer Thisted Kommune og Kulturelt Samråd en forening, institution eller kulturperson fra Thy, som har gjort noget særligt for kulturområdet i Thy, når Kulturprisen 2023 skal uddeles.

Feltet af nominerede til prisen er som regel stærkt og findes blandt indstillinger fra thyboerne selv. De tre navne, der skal kæmpe om prisen i år, er ingen undtagelse:

Elba

Musiker og sangskriver Ellen Østervig Bathum, kendt under kunstnernavnet Elba, var bare seks år, da hun startede på Musikskolen i Thy. I dag har hun en MA i rytmisk musik fra Syddansk Musikkonservatorie, Esbjerg, og hun har optrådt på blandt andet Alive Festival, Roskilde Festival og Copenhagen Pride foran tusindvis af mennesker.

Nu er Ellen Østervig Bathum imidlertid vendt hjem til sine rødder og har bosat sig i Thy. Hendes sange rummer stærke og vigtige budskaber, blandt andet om stress og det sociale pres, unge kvinder i dag oplever.

Christian Bengtson

Instruktør og manuskriptforfatter Christian Bengtson, der er uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole, kan allerede fremvise flere priser for sit filmvirke.

Christian Bengtson har skrevet og instrueret en række Robert-nominerede kortfilm, herunder "Shiva" (2018), "Draget" (2019) og "Kaldet" (2020). I 2022 debuterede han som spillefilmsinstruktør med familiedramaet "Krysantemum", der er optaget i Thy med inddragelse af lokale aktører.

Finn Jorsal

Konsulent, debattør, forfatter, bestyrelsesformand - Finn Jorsal har gennem årene iført sig mange kasketter, men bedst kendt er han nok som Præsident af Cold Hawaii og tidligere rektor for Thisted Gymnasium.

Selvom fødselsåret er 1948, så bliver der stadig føjet nye linjer til det alenlange CV, senest som formand for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fast kulturdebattør i P4. Finn Jorsal er fortsat garant for at udvikle og nytænke de særlige potentiale i kulturområdet i Thy.

Musik og fest

I anledning af prisuddelingen er der lagt op til lidt af en fest i gården ved URT midt i Thisted, hvor publikum udover selve ceremonien også kan opleve koncerter og teater.

Rammerne ved URT er nye for arrangementet, som sidste år uddelte prisen i Christiansgave, men med de nye omgivelser håber arrangørerne at appellere til et lidt yngre publikum.

Af samme grund er det ikke nødvendigt at købe billet til arrangementet, som vil være åbent for alle.

Fra kl. 13 er pladsen åben, hvor Limfjordsteatrets UngKunstThy vil lave performanceshow med bevægelse, ord, lyd og musik. Eftermiddagen igennem kan publikum opleve koncerter med Sorte Plader og Big Ass Frog and The Dead Fish, mens selve Kulturprisen 2023 vil blive uddelt kl. 15.

Som afrunding på festen vil der kl. 20 være koncert i Plantagehuset, hvor engelske Rosalie Cunningham optræder med sit nyskabende og iderige take på 70’er syrerock - her vil det dog være nødvendigt at købe billet.