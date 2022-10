Har du en skuespiller i maven: Prisnomineret filminstruktør jagter hovedrolleindehaver

THISTED:Er du en mand mellem 28 og 38 år, og har du det, der skal til for at spille den altoverskyggende hovedrolle i en film, hvor du skal spille en ekstremt spilafhængig selskabsløve?

Så er du måske den person, som filminstruktør Magnus Sandvad Thorhauge søger. Thisted-instruktøren er i fuld gang med forberedelserne til sin anden film efter den roste og prisnominerede debut "Anker".

Hvor debuten kredsede om ensomhed hos en ældre mand og var legemeliggørelsen af stilhed og langsomhed på det store lærred, så er der lagt op til noget mere fart over feltet i det nye filmprojekt, hvor instruktøren forventer at bruge op mod 30 skuespillere og statister.

- Men den altoverskyggende karakter er ludomanen Michael, der uden at ville det opfører sig ondskabsfuldt overfor sine nærmeste. Han er ramt af spilledjævlen, og selv om han godt ved, det er forkert, så lyver og bedrager han. Han ikke i stand til at handle anderledes. Selvfølgelig handler filmen om spillenarkomani, men den handler i lige så høj grad om, hvordan et misbrug kan smadre en familie, siger Magnus Sandvad Thorhauge, der først går i gang med at caste de øvrige medvirkende, når hovedrolleindehaveren er fundet.

Den 29-årige instruktør regner med, at optagelserne til filmen kan gå i gang denne vinter. Som med debuten er der tale om et lokalt forankret projekt gennem Filmnetværket Thy, og Thisted by kommer også til at mærke det, når optagelserne kører.

- Det griber lidt om sig. Vi har blandt andet en drøm om at kunne lukke gågaden ned en hel dag i forbindelse med optagelserne, siger instruktøren.

Filmens producer er Frederik Westergaard.