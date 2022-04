Har du mødt dem? Seks nye ansigter på Skagens Kunstmuseer

Der er gang i mange spændende projekter på Skagens Kunstmuseer, og vi glæder os over, at der nu igen er mange gæster på besøg i både Anchers Hus, Drachmanns Hus og på Skagens Museum.

Det skriver Skagens Kunstmuseer.

På medarbejdersiden er der kommet nye kræfter til og museet er rigtig glade for nu at have fået følgende dygtige mennesker med om bord:

Jeanne Rank Schelde er startet i en stilling som museumsinspektør. Hun har tidligere været ansat som Corporarte Art Curator and Art Advisor ved Novo Nordisk, som Senior Curator and Project Manager ved Dansk Arkitektur Center, og som redaktør og assisterende kurator ved Louisiana Museum of Modern Art.

Hun er flyttet til Skagen med sin mand Morten og deres to børn. Jeanne varetager udvikling af museets udstillinger og formidling, samt mange andre kunstfaglige opgaver.

Hugo Peter Larsen er startet i en stilling som tømrer og udstillingstekniker. Hugo er en superdygtig håndværker og han skal b.la. være med til at varetage vedligeholdelsen af museet mange og fredede bygninger og opbygge de store og skiftende udstillinger, som vises på Skagens Museum.

Clara Johanne Dale er startet i en stilling som projektleder. Clara har læst designledelse og kunsthistorie. Hun kommer fra en stilling som formidlingsudvikler ved Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg og har tidligere arbejdet på ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Hun skal bl.a. være projektleder på en stor Marie Krøyer udstilling som vises i 2023, drive vores foredragsarrangement Aftenakademiet og flere andre udstillingsprojekter. Clara er flyttet til Skagen med sin kæreste, Jonatan.

Nana Carlsen er startet i praktik og bliver en del af kommunikationsteamet hos Skagens Kunstmuseer. Nana har en uddannelsesbaggrund i Kultur og Kommunikation og Engelsk fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet med oplevelseskultur og journalistik hos MigogAalborg og ClubAalborg.

Kristoffer Abildgaard startede i december i stillingen som kommunikationsmedarbejder. Han er cand.mag. i Filosofi, Film og Medie og har tidligere været underviser på Hasseris Gymnasium, Dronninglund Gymnasium og Frederikshavn Gymnasium.

Han varetager alt museets SoMe og hjemmeside og er også tovholder på nuværende og kommende filmprojekter. Han er bosiddende i Frederikshavn med sin kæreste, Maria og deres søn.

Lotte Vittrup Krukiewicz er startet i en stilling som projektleder. Lotte bor i Skagen med sin familie og har tidligere været ansat på Kulturhus Kappelborg, konsulent og koordinator ved Teknologisk Institut Hirtshals.

Lotte skal bl.a. være projektleder på et stort 2-årig EU projekt, der hedder Artist in Studio. Skagens Kunstmuseer er leder på projektet, og foruden Aalborg Universitet, så er der partnere fra Sverige, Slovenien, Island og Italien med, herunder det italienske Politecnico.

Skagens Kunstmuseer driver tre muser: Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Museet huser samlet ca. 15.000 værker og genstande og har 80 medarbejdere.

I 2021 besøgte 180.883 gæster museet.